İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4699
  • 6,2288
  • 227.337
  • 87.399
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

ABD Patriot satışı için teklif verdi

ABD’den gelen teknik heyet, hava ve füze savunma sistemi Patriot’ların satışı için Türkiye’ye yaklaşık 3.5 milyar dolarlık teklif sunduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 19 Aralık 2018’de Patriot’ların satışı için onay vermişti.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Patriot’ların satışı için ABD’den gelen heyet; Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’ndaki muhataplarından oluşan teknik heyetle görüşmeler yaptı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yetkililerin de bulunduğu heyet, Patriot’ların Türkiye’ye satışı konusunda teklif sundu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onay verdiği tahmini 3.5 milyar dolar değerindeki savunma paket içinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi bulunuyor. Pakette, 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanları bulunuyor. 

ABD DUYURDU 

Patriot satışını ilk ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Açıklamada “Önerilen bu satış, önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ve müttefikleri ve ortakları hava ve füze tehditlerine karşı koruma çabalarına katkıda bulunarak ABD’nin dış politikası ve ulusal güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Türkiye, hava ve füze savunma yeteneğini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için Patriotları kullanacaktır” denilmişti. 

S-400’LER ALINACAK 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada “Yaklaşık 1,5 sene önce zaten Patriot almak istediğimizi mektupla ABD’ye iletmiştik. Zaten dışişleri bakanlığının olur vermesi de bu talep üzerineydi. Patriot alırız ama aldığımız S-400’ leri de iptal etmeyiz” demişti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sarı yeleklilerin öncü ismi yargılanacak

Sarı yeleklilerin öncü ismi yargılanacak

BM'den 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

BM'den 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

'Suudiler Netflix'i tehdit mi etti?'

'Suudiler Netflix'i tehdit mi etti?'

'Türkiye ve Pakistan için vakit gelmiştir'

'Türkiye ve Pakistan için vakit gelmiştir'

Hakan Atilla'dan temyiz başvurusu

Hakan Atilla'dan temyiz başvurusu

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

ABD'de yeni dönem başladı

ABD'de yeni dönem başladı
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA