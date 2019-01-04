ABD Patriot satışı için teklif verdi

Patriot’ların satışı için ABD’den gelen heyet; Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’ndaki muhataplarından oluşan teknik heyetle görüşmeler yaptı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yetkililerin de bulunduğu heyet, Patriot’ların Türkiye’ye satışı konusunda teklif sundu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onay verdiği tahmini 3.5 milyar dolar değerindeki savunma paket içinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi bulunuyor. Pakette, 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanları bulunuyor.

ABD DUYURDU

Patriot satışını ilk ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Açıklamada “Önerilen bu satış, önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ve müttefikleri ve ortakları hava ve füze tehditlerine karşı koruma çabalarına katkıda bulunarak ABD’nin dış politikası ve ulusal güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Türkiye, hava ve füze savunma yeteneğini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için Patriotları kullanacaktır” denilmişti.

S-400’LER ALINACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada “Yaklaşık 1,5 sene önce zaten Patriot almak istediğimizi mektupla ABD’ye iletmiştik. Zaten dışişleri bakanlığının olur vermesi de bu talep üzerineydi. Patriot alırız ama aldığımız S-400’ leri de iptal etmeyiz” demişti.