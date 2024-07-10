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Politika

NATO'yu lağvedecekti... Trump hakkında çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni ABD'de yakından takip eden Gazeteci Murat Çiçek, önemli değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, ABD'de yapılacak olan seçimlere ilişkin, 'Trump daha avantajlı gibi gözüküyor. Trump'ın başkanlığı döneminde neredeyse NATO lağvediliyordu. Seçim NATO'nun geleceğini de belirleyecek.' ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
NATO'yu lağvedecekti... Trump hakkında çarpıcı sözler
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın 75. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılmak üzere gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor.

24 TV'de canlı yayına katılan Gazeteci Murat Çiçek, Başkan Erdoğan'ın zirvedeki temaslarını, ikili görüşmelerini ve ele alınacak konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

EGE'NİN İKİ YAKASI ABD'DE BİR ARAYA GELİYOR

Murat Çiçek, "Batı'nın Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ayar verme çabaları var. Yunanistan da bunu kendisi açısından bir avantaj olarak görüyor." dedi.

"TRUMP NATO'YU NEREDEYSE LAĞVEDECEKTİ"

Biden ile Trump arasındaki canlı yayın tartışmasına dikkat çeken Çiçek, "Biden, Trump'a göre NATO'nun etkinliği hususunda biraz daha bize yakın bir bakış açısı sergiliyor. Trump'ın başkanlığı döneminde neredeyse NATO lağvediliyordu." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN ZULMÜ BİTİRMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNACAK

Başkan Erdoğan'ın zirvede vereceği mesajlara vurgu yapan Murat Çiçek, "Sayın Cumhurbaşkanı, tarafların hepsinin de kazanabileceği çözüm önerileriyle geliyor. Zulüm olan yerlerde o zulmün bitirilmesi için mazlum halkın yanında duruyor." diye konuştu.

"SEÇİM NATO'NUN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK"

Çiçek, "Bu tartışmada Trump'ın Biden'ı, amiyane tabirle "paspas" yaptığı söyleniyor. Trump daha avantajlı gibi gözüküyor. Seçim NATO'nun geleceğini de belirleyecek." sözlerine yer verdi.

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