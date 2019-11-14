21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7587
  • 6,3462
  • 271.229
  • 104828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

ABD senatosunda FETÖ’cü Kanter ile Erdoğan karşıtı şov

FETÖ yanlısı ABD’li senatörler Başbakan Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşeceği gün FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in ‘manevi evladı’ basketbolcu Enes Kanter’i senatoya getirterek Türkiye karşıtı şov yaptırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyde, firari FETÖ Enes Kanter ile basın toplantısı düzenleyerek sözde Türkiye’de insan hakları ihlalleriyle ilgili yasa tasarısı açıkladı. Senatör Markey, “Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump’ın daveti üzerine Beyaz Saray’da olacak. Başkan Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye’nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtler’e yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Bu mesele pek çok ve iyi nedenlerle dikkat çekti. Ancak Türkiye ve dünyadaki Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti” dedi.

İFTİRALARI SIRALADILAR

Trump’ın Erdoğan’ın davetini iptal etmesi gerektiğini savunan Senatör Markey, “Başkan Trump, Türkiye’nin insan hakları sicilinin kabul edilemez olduğunu açıkça söylemeli, aynı şekilde ABD Senatosu da tüm dünyada demokrasi ve insan haklarına bağlılığını göstermeli” diye konuştu. Markey bu tasarıyla Türk halkına ve otoriter rejimlerde acı içinde yaşayan tüm halklara duyarlılıklarını göstermek istediklerini de belirtti ve “ABD’de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var” diye konuştu. 

TEHDİTLER SAVURDULAR

Senatör Wyden da Senato Maliye Komisyonu’nun bir üyesi olarak ‘’Halkbank ve bankanın İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için tasarladığı milyarlarca dolarlık komploda Türk hükümetinin rolüyle ilgili’’ soruşturma başlatanlardan biri olduğunu hatırlattı. Dünyada hükümetler halklarının haklarını ve özgürlüklerini kısıtlarken ABD’nin bir köşede sessizce oturamayacağını söyleyen Senatör Wyden, “Hele ki bu hükümet özellikle de Amerika’nın önemli bir müttefiki olan Türkiye ise bu imkansız. Bugün burada Türk halkının ve başkalarının insan haklarını ihlal etmesini durdurması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam saha baskı yapmak için toplandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eylemlerinden sorumlu tutmak için de ekip olarak kararlıyız” dedi.  

Skandal! 10 Kasım´da öğrencilere secde ettirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye sınır dışı etmişti! 3 gündür böyle bekliyor

Türkiye sınır dışı etmişti! 3 gündür böyle bekliyor

Ünlü tarihi kent sular altında kaldı

Ünlü tarihi kent sular altında kaldı

Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

İnanılmaz olay! Ermeni dernekleri ile terör örgütü PKK kol kola

İnanılmaz olay! Ermeni dernekleri ile terör örgütü PKK kol kola

5.8'lik depremden sonra sayı 20 kat arttı

5.8'lik depremden sonra sayı 20 kat arttı

Evlat nöbeti 72. gününde! '72 sene de olsa buradayız'

Evlat nöbeti 72. gününde! '72 sene de olsa buradayız'

Bakanlık duyurdu... Ara tatilde ilk defa uygulanacak

Bakanlık duyurdu... Ara tatilde ilk defa uygulanacak
 

POPÜLER HABERLER

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

Eski telefonundan çıkardığı parça ile bakın ne yaptı

Eski telefonundan çıkardığı parça ile bakın ne yaptı

Hayvanlarla ilgili etkileyici gerçekler

Hayvanlarla ilgili etkileyici gerçekler

İngiltere'de yaşayan arkadaşı tavsiye etti, şimdi siparişlere yetişemiyor

İngiltere'de yaşayan arkadaşı tavsiye etti, şimdi siparişlere yetişemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA