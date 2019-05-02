'ABD teröre bilerek göz yumuyor'

Aksoy, “Terör örgütü niteliği onlarca mahkeme kararıyla saptanmışken, FETÖ’nün ‘Türk hükümeti tarafından hükümeti devirmekle suçlanan Gülen ve müritleri’ olarak tanımlanması teröre bilerek göz yummak anlamına gelmektedir” dedi. Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin Türkiye’de farklı inanç gruplarının baskı altında olmaksızın yaşadıklarını beyan eden ortak bildirinin Türkiye’de dini özgürlük ortamının en güzel kanıtı olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

ABD YÖNETİMİ TUTARSIZ

“Temsilciler Meclisi’ne Müslüman bir temsilci seçilmesini içine sindiremeyen, İslamofobiyle mücadelede yeterli iradeyi sergileyemeyen ve kendi dini azınlıklarına yönelik saldırıları engellemekte aciz kalan ABD Yönetimi ve Kongresi’nin Türkiye’yi eleştirmesi ise tutarsızlık göstergesidir. ”