ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'nin 'Suriye harekâtı her an başlayabilir' mesajıyla Ankara'dan ayrıldı

Bolton başkanlığındaki ABD heyeti terör örgütü DEAŞ'la mücadele koordinatörü James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile diğer üst düzey askeri ve sivil yetkililerden oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika başdanışmanı İbrahim Kalın da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den oluşan Türk heyetine başkanlık etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı gerçekleşmemesi dikkat çekti. John Bolton, görüşmelerin ardından Ankara'dan ayrılırken, Jeffrey ve Dunford'un muhataplarıyla görüşmeleri sürdürmek için bir süre daha kaldığı bildirildi.

Çekilme için 'uygun bir hızda' ifadesi

Görüşmelerin ardından ilk açıklamayı Bolton'un Sözcüsü Garret Marquis yaptı. Bolton ve Kalın'ın ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan "uygun bir hızda" çekilmesi konusunda verimli görüşmeler yaptıklarını kaydeden Marquis, iki yetkilinin çekilme sürecine ilişkin olarak üzerinde görüşme yapılacak unsurları belirlediklerini kaydetti.

Sözcü, böylece, Ankara'daki görüşmelerin bir başlangıç olduğunu, temasların bundan sonra da hem askeri hem de siyasi düzeyde süreceğini bildirmiş oldu.

İbrahim Kalın da bunu teyit ederken, bundan sonraki süreçte farklı düzeyde temasların devam edeceğini ve ABD'nin çekilme sürecine ilişkin planının netleşmesine çalışılacağını kaydetti.

Ancak Bolton-Kalın görüşmesinin hemen ardından partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Operasyon için hazırlıklarımız tamam. Çok yakında harekete geçeceğiz" açıklaması, teknik düzeyde yapılan temasların Ankara'nın operasyon kararlılığını azaltmadığı tam tersine artırdığı değerlendirmelerine neden oldu.

'Trump ayrı, adamları ayrı konuşuyor'

Erdoğan'ın Meclis'te gazetecilerin operasyonun zamanlamasına ilişkin sorusuna "Her an olabilir" yanıtı da bunun önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda bir görüşme gerçekleştireceğini de belirterek, Ankara'daki görüşmelerden çok memnun olmadığı izlemini de vermiş oldu.

Erdoğan, Meclis grubuna hitap ederken bu rahatsızlığını net şekilde ortaya koydu:

"Şu hususu da özellikle belirtmek istiyorum: Amerikan yönetimleriyle daha önceden de yaşadığımız bir durum, bu görüşmenin ardından yeniden karşımıza çıktı. Biz Sayın Trump'la bu net anlaşmaya varmış olmamıza rağmen yönetimin farklı kademelerinden farklı sesler gelmeye başladı. Bununla birlikte Sayın Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı ve buradan çekilme konusundaki kararlılığı bizim referans noktamız olmaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı, IŞID'in temizlenmesine ilişkin verilen taahhütler kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekât için hazırlıklarını tamamladığını ancak bu adımı atarken terör örgütü YPG'ye dönük adımların da atılacağının altını çizdi.

ABD'nin 16 üssü ve terör örgütü YPG'ye verilen silahlar

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen İbrahim Kalın, hem üzerinde konuşulan konular hem de gündemdeki iddialarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Bolton'a iki dosya verdiğini, bunlardan birinin Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere olan insani yaklaşımını gösteren bilgi ve belgelerden oluştuğunu, diğerinin ise terör örgütü YPG'nin işlediği suçlar ve insan hakları ihlallerini belgelediğini kaydeden Kalın, ABD'li yetkililerden terör örgütleri tarafından yapılan çarpıtmalara kanmamalarını istediğini aktardı.

Çekilme süreciyle ilgili olarak Ankara'nın en çok üzerinde durduğu noktanın "geride nasıl bir tablo ortaya çıkacağı" olduğunu belirten Kalın, ABD'den terör örgütü YPG'ye verilen silahların toplanmasını ve bölgedeki 16 Amerikan üssünün YPG dışındaki yerel güçlere devredilmesini talep ettiklerini söyledi.

İbrahim Kalın, ABD'nin her iki konuda da çalışma sürdürdüğünü anladıklarını, ileriki görüşmelerde daha net bir durumun ortaya çıkabileceğini söyledi. Kalın, ABD heyeti ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG'nin terör örgütü olarak görüldüğü ve Türkiye'nin güney sınırlarını güvenceye almak için bu grubun temizlenmesi gerektiği kararlılığının bir kez daha iletildiğini de aktardı.

Sözcü Kalın, bir soru üzerine, "Biz herkesle koordinasyon yaparız ama bu izin almak anlamına gelmez" diyerek, olası bir operasyonun her an gelebileceği sinyallerini verdi.

(BBC)