ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ilk mahsulünü aldı! Kılıçdaroğlu'na 'ithal' danışman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ekonomi vizyonunu açıklayacak o gün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bu vizyonu oluşturan kadroları da CHP'lilerle tanıştıracak açıklanan isimler şimdiden tartışılmaya başlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında, "Altılı masa henüz önünde arkasında daha kimlerin olduğu, hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun son birkaç aydır sanki Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu saptamanın doğruluğunu kanıtlamak için çabalıyor. ABD ve İngiltere seyahatinin ardından kartlarını açık oynamaya başladı. Son olarak ekonomi kadrosuna yurt dışından bir transfer gerçekleştirdi. ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin'i Baş Danışman'ı yaptı. Rifkin 3 Aralık'ta CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı toplantısında da bir konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı ve açıklamanın manidar zamanlaması 24 TV Analiz Haber'de incelendi.

Bu transfer 2001 krizinde IMF ile anlaşan Hükümet'in Dünya Bankası'ndan ekonominin başına geçirdiği Kemal Derviş operasyonunu hatırlattı, hala bu atamanın bir dayatma olup olmadığı tartışılıyor.

Peki Jeremy Rifkin'in de bir karanlık tarafı var mı? Birçok devlet ve hükümet başkanına danışmanlık yapmış Yahudi asıllı bir Amerikan vatandaşı Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nda öğretim üyesi.

Rifkin, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti ve İspanya'da danışmanlık görevlerinde bulundu. Ama en çok Almanya eski şansölyesi Merkel'in danışmanı olarak tanındı. Zaten CHP medyasında bu görevi referans gösterilerek parlatılıyor. Almanya nükleer enerjiden arınmaya kararı vermiş bu doğrultuda birçok santralini ya yedeğe almış ya da kapatmıştı.

Jeremy Rifkin'nin bu stratejideki payı nedeniyle eleştirildi. Yanıldığı Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıktı. Fosil yakıtların ne kadar stratejik bir ürün olduğu anlaşılınca Almanya bu stratejiden vazgeçti. Ama Rifkin vazgeçmedi.

İşte bu noktada akıllara zamanlamayla ilgili kritik bir soru geliyor. Rifkin'in Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulduğu, Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinin tırmanmasının beklendiği hatta Putin'in teklifiyle enerji merkezi olmasının konuşulduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olması tesadüf mü?

Zira Rifkin aynı zamanda azılı bir fosil yakıt ve nükleer enerji karşıtı bir aktivist...

Kimine göre de geleceğin yeşil enerjide olduğu iddia eden bir romantik...

Rifkin'le birlikte CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 2018'te yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

O paylaşımında iktidara, Türk bürokratlar varken yabancı danışman niye tuttunuz diye hesap soruyordu. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iddiayı yalanlamıştı..

Ve ilginç bir tesadüf daha Faik Öztrak, Kemal Derviş döneminde Hazine Müsteşarlığı'na getirilmiş, IMF ve Dünya Bankası ile derviş ekonomisinin görüşmelerini yürüten heyetteydi hatta bir ara Kemal Derviş'in dosyacısı olarak anılıyordu.

STAR GAZETESİ