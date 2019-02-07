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ABD'nin çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında görev gücü kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini bildirdi.

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Bakan Çavuşoğlu, başta DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile ABD'nin Amerikan askerlerinin çekilmesi ve Türkiye'nin Suriye'de söz konusu olan güvenlik kaygılarına yönelik ortak çalışmalar yaptığını aktaran Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak bir görev gücünün kurulduğunu bildirdi.

Münbiç yol haritasında da gecikmelerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın halen Münbiç'in içinde olduğunu ve örgütün Münbiç'ten çekilmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG'lileri bir tuttuğuna dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeydoğusuna kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin kaygılarına hitap eden bir güvenli bölgenin Türkiye tarafından da destekleneceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu ancak daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin buna yanaşmadığını kaydetti.

ABD´den terör örgütü YPG´ye sevkiyat

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