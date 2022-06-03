ABD'de çarpıcı 'Türkiye' yazısı: Er ya da geç bununla yüzleşmek zorundalar

ABD sağının önemli isimlerinden Foreign Policy Research Institute direktörü Aaron Stein, Türkiye hakkında kaleme aldığı yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın en açık sözlü liderlerinden birisi olduğunu ve Türkiye'nin güvenlik endişelerinin Batı dünyasında anlaşılmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda ve Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütleri noktasındaki güvenlik endişelerine vurgu yapan Stein "Bu endişeler aynı zamanda Türk kamuoyunun da endişeleri. Türkiye'nin talepleri meşru ve yöneticilerinin talepleri ciddi. Washington ve Brüksel er ya da geç bununla yüzleşmek zorunda" ifadesini kullandı.

NATO ÜYELİĞİ SORGULANIYOR

Yazıda Türkiye'nin terör örgütleri PKK'ya destek verdikleri için İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecindeki karşı duruşu ile birlikte NATO ve Türkiye arasında güvenlik endişe farklarının iyice açığa çıktığına vurgu yapıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Mevcut durum ile Batı'da Türkiye'nin NATO'daki yerinin de sorgulanmaya başladığının altı çizilen yazıda "Türkiye'nin NATO üyesi ülkelerden terörle ortak mücadele konusunda meşru talepleri bulunuyor ve Türk yöneticilerin bu konudaki güvenlik endişeleri oldukça ciddi" yorumunda bulunuldu.

ERDOĞAN ÇOK NET KONUŞTU

Türkiye'nin, NATO'nun teröre bakış açısındaki güvenlik algısını değiştirme çabalarıyla "Washington ve Brüksel (AB) er ya da geç yüzleşmeli" ifadesinin kullanıldığı yazıda "Dünyanın en şeffaf ve açık dil kullanan liderlerinden olan Erdoğan bu konuda son derece net. Batı dünyası Türkiye'nin terör kaygılarının yalnızca Türkiye yönetiminin değil Türk kamuoyunun da düşüncesi olduğunu anlamalı" denildi.