ABD'de diplomasi trafiği... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin Ahıska Türkünü Türkiye'ye getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde, Ahıska Türklerini Türkevi'nde kabulünde konuştu.

Nerede olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır. Her türlü sıkıntıya göğüs görerek yazdığınız başarı hikayelerinden gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenilerinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.

Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna'da olaylar başladıktan sonra bu ülke makamlarıyla irtibata geçerek çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik.

Toplam bin ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor. Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mirasına sahip çıkıyoruz.

Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ve TİKA'nın yürüttüğü projeleri takdirle karşılıyoruz. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlıklarını kazandırmak için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz.

İçişleri Bakanlığımız, başkonsolosluklarımız, Dünya Ahıska Türklerinin katkısıyla 820 Ahıskalı Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah birazdan kimlik kartlarını takdim edecek, bu sevinci birlikte yaşayacağız.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından karşılandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul ettiği anımsatıldı.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan'ın, asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sunduğu, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti."

- "GÖRÜŞMELERİMİZ ÜLKELERİMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nde Elon Musk ile görüşüyor.