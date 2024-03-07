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Politika

ABD'de kritik görüşme! Türkiye'den net PKK ve Gazze mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Bakan Fidan görüşmede Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca ABD'nin PKK'nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
ABD'de kritik görüşme! Türkiye'den net PKK ve Gazze mesajı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, müzakerelerde gelinen son noktanın da değerlendirildiği Washington'daki görüşmede Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiğini bildirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha fazla uzamaması ve savaşın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde" çözülmesi gerektiği belirtildi.

NET PKK MESAJI!

Türk tarafının Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığının vurgulandığı görüşmede, bu konuda ABD'nin, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, ayrıca Irak'ta siyasi istikrara verilen önem aktarılırken, buradaki "yuvalanmış terör örgütleriyle" mücadele konusu ele alındı.

Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin desteklendiğinin de aktarıldığı görüşmede, burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya'nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.

  • ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan
  • dışişleri bakanı hakan fidan
  • bakan fidan

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