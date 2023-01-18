ABD'nin başkenti Washington DC'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı. Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye-ABD ilişkilerine değinerek, "Ülkelerimiz kritik konular üzerinde çalışıyorlar ve NATO müttefiki olarak çalışmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin tahıl koridoru konusunda olağanüstü çabasını takdir etmek istiyorum. Ukrayna'dan tahılın ihraç edilmesine yardımcı olduğunun altının çizilmesini istiyorum. İşbirliğimiz derinleştirmek için Türkiye-ABD Mekanizmasını hayata geçirilme konusu görüşeceğiz. Çeşitli engelleri değerlendireceğiz. Yakın müttefikler ve işbirliği içinde ortaklar olabiliriz ama bunlar görüş ayrılıklarımız olmayacağı anlamına gelmiyor. Müttefikler olarak bu konuların üstesinden gelmek için çalışıyoruz" dedi.

"F16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz"

Ukrayna'ya başsağlığı dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ABD-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusuna değineceklerini ifade ederek, Türkiye-ABD arasında geçtiğimiz yıl ticaret hacminin 34 milyar doları aştığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu aktardı.

Görüşmede birçok ikili savunma işbirliği konularını ele alacaklarını açıklayan Çavuşoğlu, "Özellikle de F16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi bu sadece Türkiye için değil aynı zamanda NATO ve ABD için de önemli bir konu. Bu konuyla ilgili bir stratejik çıkarlarımız doğrultusunda bir onay bekliyoruz" dedi.

Terörle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini de dile getireceklerini aktaran Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede PKK ve DEAŞ'a karşı işbirliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi ele alacağız. Ukrayna'daki Suriye'deki, Doğu Akdeniz'deki, Orta Doğu'daki ve Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri ele alacağız. Müttefikler olarak iletişimi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.