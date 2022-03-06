Habertürk 6 Mart 2022 Pazar 16:39 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 17:07

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'dan önemli açıklamalar geldi.

Habertürk'te konuşan Sherman, Türkiye'nin inanılmaz bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, "İnsani tarafta da ciddi bir yardım sağlıyor Ukrayna halkına. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyor Ukrayna halkı için. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeleniskiy'le görüşüp destek ve yardımlarını sundu. Bu durumunu sonlandırabilmek için yoğun çalışıyor. Putin'le bir araya gelip gidişatı değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin sergilediği liderlik ve NATO müttefiklerine sunduğu yoğun destek için minnettarız." dedi.



"BİZİM TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZ TAM"

Sherman, "Bizim Türkiye'ye inancımız tam. Montrö'yü uygun şekilde uygulayacaktır. Karar alma süreçlerinde Türkiye oldukça şeffaf davrandı. Hiç kimse Boğazlar'ın böylesi bir savaşın parçası haline geldiğini görmek istemez. Bizim Türkiye'ye güvenimiz tam." değerlendirmesinde bulundu.

"F-16'LAR İÇİN TEKNİK KONUŞMALAR DEVAM EDİYOR"

S-400, F-16, F-35 konularıyla ilgili Sherman, "Teknik görüşmeler F-16 üzerinde devam ediyor. S-400'lerin biraz daha uzun vadeli konu olduğunu biliyoruz. Belki artık bu problemi çözmenin, farklı bir yolunu aramanın zamanı gelmiş olabilir. Bu noktada neler yapılabileceğine bakacağız. Mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. " ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE 4,5 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Sherman, "Milyonlarca sivil etkilendi bu savaştan. Pek çok ülke kişi ülkesini terk etti. Siz Türkiye olarak 4,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyorsunuz. Bunların ne demek olduğunu çok iyi bilirsiniz. 1 hafta içinde neredeyse 1 milyon kişi mülteci haline geldi. Çoğunlukla kadın ve çocuklardı. Erkekler savaşmak zorunda kaldı. Anneler ve anneanneler için bunu izlemek zordur. Umuyoruz ki bir an önce bu savaş sona erer." şeklinde konuştu.