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ABD’den harita için ‘Excuse me’ 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’yi ortadan ikiye bölünmüş gösteren haritasına gelen yoğun tepkiler üzerine, Türkiye’ye “Excuse me- kasıt değil, teknik hata” bilgisi verildiği belirtildi.

  • STAR ANKARA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PompeoIya “Bu haritadaki vahim durum kabul edilemez. İzaha muhtaç’’ dedi. Pompeo, “Olay tamamen teknik bir hatadan kaynaklanıyor, asla bir kasıt yok’’ cevabı verdi. Pompeo, sorunun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını başka hataların da olduğunu belirtti. ABD Büyükelçiliği  tarafından iletilen notta  ise ‘’Teknik hatalar haritanın bir çok yerinde var. Eritre haritada hiç yer almamış. Kanada’nın Quebec eyaleti de görünmüyor. Size özgü bir durum asla söz konusu değil’ cümleleri yer aldı. Beyaz Saray yönetimi , Türk Büyükelçiliği’ne ayrıca bir özür notu da iletti. Notta “Excuse me” denildiği öğrenildi. Çavuşoğlu ise ABD’den bu açıklamalara ‘’Teknik bir hata olduğu bize de iletildi. Teknik  ama vahim bir hata’’ uyarısında bulundu.

SEHVEN DEĞİL TAAMMÜDEN

Washington, hatalarla dolu haritanın sehven paylaşıldığı bilgisini verirken, skandal haritanın hala Pompeo’nun Twitter hesabında yer alması dikkati çekti. ABD Dışişleri Bakanı’nın resmi Twitter hesabından dün akşam saatlerinde alınan görüntülerde 4 Şubat’ta paylaşımını yapılan ve tepkiler üzerine de ‘sehven’ denerek özür dilenen haritanın hala yer aldığı görüldü. 

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