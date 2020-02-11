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Politika

ABD'den İdlib açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Jeffrey'i atılacak adımları koordine etmek için görevlendirdim' açıklaması yaptı.

AA11.02.2020  18:11 - Güncelleme: 11.02.2020  22:14

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da! İlk açıklamayı Türkçe yaptı

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için de çağrıda bulunan Mike Pompeo, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey İdlib için Ankara'da!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'Türk Hükümeti ile durumu gözden geçirmek için buradayız. Mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

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