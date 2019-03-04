'ABD'den İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz'

Çavuşoğlu, beraberindeki partililerle AK Parti Yayladağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Sayın'ın seçim-irtibat ofisini ziyaret etti.

Burada konuşan Çavuşoğlu, çok güçlü olmaları gerektiğini, içeride ve dışarıda kendilerini devirmek isteyen çok sayıda hain bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle güçlü olmaları gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri aştık, çiğnedik geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak. Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Suriye'deki istikrarın ve barışın da en çok Hatay ve sınır şehirlerimiz için önemli olduğunu biliyoruz."

Terör belası dahil birçok tehditle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyanlar bulunduğuna işaret etti.

- "TÜRKİYE'Yİ BAŞTAN SONA İHYA ETTİK"

Çavuşoğlu, birlikte ve güçlü olmaları gerektiğinin altını çizerek, MHP ve AK Parti'nin bu yüzden Cumhur İttifakı çatısı altında birleştiğini ifade etti.

Tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin 17 yıldır çok büyüdüğünü anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Artık eski Türkiye yok. Çok şükür son 6 aydır yaşadığımız ekonomik saldırılar içinde bile istikrarımızı bozmadan, bazı sıkıntılar olabilir, yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisini ve faydasını gördük. Türkiye tüm bu engellere rağmen çok büyüdü ama geldiğimiz noktada biz kalırsak bu bize yakışmaz. Kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolardan 11 bin dolara çıktı, güzel. Yaklaşık 4 kat büyüdü, iyi. Ekonomimiz büyüdü, savunma sanayimiz büyüdü, artık ihtiyacımızın yüzde 70'ini kendimiz üretiyoruz, ihraç ediyoruz artık. İhracatta çok önemli bir ülke olduk. Türkiye'yi baştan sona ihya ettik. Sağlıkta dünyada model olduk. Herkes Türkiye'nin sağlık politikalarını, Dünya Sağlık Örgütü de dahil sadece çok yakından takip etmiyor, 'gelin anlatın' diyor."

- "BUNLAR MI KUDÜS'E SAHİP ÇIKACAKLAR?"

Çavuşoğlu, geleceğe yönelik hedeflerin olduğunu, 2023 hedeflerinin de birçoğunu şimdiden gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Milli ve kutsal davalara sahip çıktıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kudüs gibi kutsal davalarımıza da biz olmazsak kimse sahip çıkmaz, bunu unutmayın. Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük. Şimdi bunlar bağımsız değil ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz, elbette tüm dünyayla entegre olmamız lazım, dünyanın her yerinde var olmamız lazım, şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız lazım."

- "DÜNYADA EN ÇOK İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKE OLDUK"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyadaki temsilcilik sayısında da hızla ilerlediğini anlatarak, "Artık dünyada 242 tane temsilciliğimiz var, her yerde bayrağımız dalgalanıyor. Temsilcilik sayısında dünyada 5'inci sıraya çıktık. Dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduk hamdolsun. Birinci sıradayız rakam olarak, milli gelire göre değil. İki sene önce 'Milli gelire göre birinciyiz, rakama göre ikinciyiz' diyorduk. Şimdi rakamla da birinciyiz." dedi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar." sözünü anımsatarak, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar ittifakın süreceğini söyledi.

Cumhur İttifakı dışında başka bir ittifakın da bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her ittifakta demokrasinin gereği siyasi partiler olabilir. Bizim buna bir itirazımız yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle artık meclis seçimlerinde de ittifak oluyor, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olabilir, gayet doğal. Herkes istediğiyle ittifak kurar. Bizim itiraz ettiğimiz şey zillet ittifakının içinde terör örgütlerinin olmasıdır. Soruyorum size HDP, PKK'nın kontrolünde bir parti değil mi? PKK'dan emir almadan bir adım atabilir mi? Bakıyoruz CHP'nin bazı adayları, HDP'li adaylar ve sürekli HDP propagandası yapıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz? CHP'nin içinde DHKP-C'liler var. Geçtiğimiz seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Avrupa'da şu anda aşırı sağda ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi CHP de yıllarca darbelerden umut bekledi ve (demokratik olmayan yollardan iktidara gelirim) diye hayal etti, olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler."

- "TÜM TERÖRİSTLER BU İTTİFAKIN İÇİNDE"

Bazı İYİ Parti'lilerin çözüm süreci konusunda eleştiri getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu sürecin suistimal edildiğini anlatarak, "Türkiye'yi bölmek için faaliyetlerini arttırdılar. Ondan sonra ne yaptık? Tepelerine bindik, çukurlarına gömdük, dağlarda inlerine gömdük." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşim ben bu tehlikeyi gördüm tepelerine bindim. Sen bunu göre göre şimdi aynı koalisyonun içinde oluyorsan bu eleştiriyi de kabul edeceksin. Zillet ittifakının içinde ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa var. Hepsi var. Tüm teröristler, tüm bölücüler, FETÖ'sü, PKK'sı, YPG'si, DHKP-C'si, TİKKO'su hepsi bu ittifakın içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain varsa bu ittifakın içinde."

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın vatan, millet, bayrak için şehit olmaya hazır bulunanlardan kurulduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben siyasi partilere bir şey demiyorum. CHP'ye, İP'ye bir şey demiyorum. Ama bunların yanı başında var işte. Ne diyor? (Kürdistan'da kazanacağız, diğer yerlerde yıkacağız.) Kimi yıkacağız? (AK Parti ve MHP'yi.)" ifadesini kullandı.

- "ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR ZORLUK YOKTUR"

Hatay'da büyükşehirin belediyecilik faaliyetlerini eleştiren Çavuşoğlu, "Hatay'ın halini görüyoruz. Şimdi her şeyin değişme zamanı gelmiştir. 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir sayfa açılacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, zorluklardan bahsettiğini ve bunların her zaman olabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şundan emin olun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı'yla beraber üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Şu anda kontrolümüzün dışında olan hiçbir şey de yoktur çünkü Türkiye Cumhuriyeti artık sahada çok güçlüdür. Sahada güçlü olduğu kadar masada da güçlüdür. Sahadaki kazanımlarımızın hiçbirini artık masada kaybetmiyoruz. Artık o Türkiye geride kaldı. Başımızda lider var, liderin kadroları var. Şimdi Cumhur İttifakı ile gücümüzü de birleştirdik, arttırdık. Bundan sonra çok daha iyi olacağız. Hiç merak etmeyin siz."

- BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE ZİYARET

Çavuşoğlu, daha sonra Bayırbucak Türkmenlerinin kaldığı YİBO geçici barınma merkezini ziyaret etti.

Burada Türkmen temsilciler ve kamp idarecileri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, ardından kamp içindeki okulu ziyaret etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Kamp sokaklarında dolaşarak buradakilerle selamlaşan Çavuşoğlu, misafir çadırında Türkmen temsilcileri dinledi.

Çavuşoğlu, ardından Türkmen bir aileye misafir olarak onlarla sohbet etti.