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Politika

ABD'den Lübnan'daki çatışmalar hakkında açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin, 'Lübnan'daki tansiyonun düşürülmesi için birçok ortakla yoğun şekilde temas halindeyiz.' dedi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 19:52 - Güncelleme:
ABD'den Lübnan'daki çatışmalar hakkında açıklama
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New York'taki 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Blinken, uluslararası kurum ve mekanizmaların güçlendirilmesine destek verdiklerini söyledi.

Blinken, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilime değinerek, bölgede tansiyonun artmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla uluslararası tepkilere maruz kalan Blinken, "Orta Doğu'da, Lübnan'daki tansiyonun düşürülmesi ve (Gazze'de) ilgili tüm tarafların faydasına olan bir ateşkes anlaşmasının sağlanması için birçok ortakla yoğun şekilde temas halindeyiz." dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına da işaret ederek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını şiddetle kınamaya devam ediyoruz. BM Anlaşması'nın merkezinde yer alan ilkelerin yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Uluslararası kurumların güçlendirilmesi ve BMGK'nin genişletilmesi vurgusu

Ana teması uluslararası kurumların reforme edilmesi olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuyla ilgili ABD'nin pozisyonunu paylaşan Blinken, ilgili uluslararası kurumların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Blinken, "Gelişmekte olan ülkeler, çok taraflı sistem içinde daha fazla sese sahip olmalı. Bu yüzden ABD olarak Afrika Birliği'nin G20'ye katılımını güçlü şekilde destekliyoruz." dedi.

ABD olarak BM Güvenlik Konseyi'nde 2 Afrika ülkesine daimi üyelik verilmesi yönündeki öneriye destek verdiklerini hatırlatan Blinken, bu konuda somut adımlar atmaya hazır olduklarını söyledi.

Blinken, ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler'in de BM Güvenlik Konseyi'nde daimi şekilde temsil edilmesini ve Almanya, Hindistan ve Japonya'nın da konseyde daimi üyeliklerini desteklediklerini ifade etti.

Uluslararası para sisteminin daha adil olması ve az gelişmiş ülkelere daha fazla kaynak aktarılması için çalıştıklarını anlatan Blinken, G20 Küresel Yönetişim Eylem Çağrısı ile BM'nin temel ilkelerine uygun şekilde somut adımlar atmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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