ABD'den Türkiye açıklaması: Artış olacak

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Çukurambar'daki yeni hizmet binası ve geliştirilen konsolosluk hizmetleri, Ankara'daki haber ajansları muhabirlerine tanıtıldı.

Howell, eski hizmet binasında konsolosluk ve vize işlemlerinin yapıldığı birimde yeterli bekleme alanı bulunmadığını söyleyerek, yeni binada başvuru sahiplerinin işlerini kolaylaştırmaya ve bekleme alanlarını rahatlatmaya önem verdiklerini ifade etti.

İkinci bekleme alanlarında Türk mermerlerinin kullanıldığını kaydeden Howell, "Burada bazı Anadolu ve Türk motiflerinin kullanıldığı Ukraynalı ve Kanadalı iki tasarımcının geliştirdiği bir sanat eseri var. Binadaki birçok sanat eserinden de biri." diye konuştu.

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Vize işlemlerinin yapıldığı bölümü tanıtan Howell, bu bölümün de eski binadaki alana göre daha geniş olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Burada öne çıkan özellikten biri de son teknolojiden yararlandık. Görüşmelere gelen başvuru sahiplerinin konuşmaları sırasında onların mahremiyetine özen gösterecek şekilde, seslerinin dışarıdan daha az duyulmasını sağlayan bir sistem geliştirdik ve bu sistemden istifade edeceğiz. Onun haricinde son teknoloji havalandırma sistemimiz de mevcut."

Howell, bu teknolojinin de özellikle pandemi sonrası vize bölümünde bekleyen sayısının çok olabileceği düşüncesinden yola çıkarak düzenlendiğini vurguladı.

Yeni büyükelçilik binası ve konsolosluk hizmetleri bölümünün Ankara'nın hak ettiği bir yapı olduğuna vurgu yapan Howell, "Vize çalışmalarını mümkün olduğunca artırmak, aynı anda yapılan vize işlemlerinin sayısını artırmak bizim için önemli bir amaç olacak. Önce göçmen olmayan vizelerle başlayıp sonrasında İstanbul'daki Başkonsolosluğumuzda devam eden hizmetleri de dahil edecek şekilde hizmetlerimizi artırma niyetindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: KAPASİTE ARTIŞI OLACAK

Howell, turun ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Özellikle Türk vatandaşlarının vize işlemleriyle ilgili şikayetlerine yönelik soruya yanıt veren Howell, "İnsanların özellikle vize başvuruları için uzun bekleme sürelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum ve açıkça ifade etmek gerekirse bunu da anlıyorum. Vize başvurusu için bir yıllık bekleme süresi yeterince iyi bir süre değil elbette. Biz de bu konuda her gün mümkün olduğunca çok yenilik getirmek ve bekleme sürelerini azaltmak için olabildiğinde çok çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle artan iş yükünün üstesinden gelmeye çalıştıklarını aktaran Howell, yeni binayla birlikte işlem sayısının da artacağına işaret etti.

Bazı başvuru sahiplerine uygulanan mülakat muafiyetine de değinen Howell, "Düzenlendiği sürenin tamamında geçerli olan ve son dört yıl içinde süresi dolan bir vizeye sahip kişiler, vizelerini posta yoluyla yenileyebilirler. Bunu da internet sitemize girerek ve randevu alarak gerçekleştirebilirler. Bu yöntemle vize almak için uygun görülmeleri halinde otomatik olarak yönlendirilecekler." dedi.

Howell, bu yıl İstanbul'daki vize memurlarının pandemi öncesinde Ankara ile İstanbul'un birlikte gerçekleştirdiği sayıda vize işlemini tek başlarına gerçekleştirdiğini de belirterek, "Şimdi Ankara'ya ilave kapasite sağlıyoruz ve daha önceki dönemlerden çok daha fazlasını yapabileceğiz." diye konuştu.

Vize başvurularındaki bekleme süresinin sadece Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını da vurgulayan Howell, "Ne yazık ki bu küresel bir sorun. Çünkü pandemi her yerde görüldü, tüm ülkelerde kapanmalar ve karantinalar oldu. Çünkü seyahat edemedik, dünya genelinde birçok büyükelçiliğimizde kaynak eksikliğiyle karşılaştık ve başvuru sahiplerinden ve müşterilerden gelen, bizleri bekleyen büyük bir iş yığılması söz konusu. Dolayısıyla bu küresel bir mesele." değerlendirmesinde bulundu.

Howell, yeni binadaki konsolosluk işlemlerinin 1 Eylül itibarıyla geçmişte yapılan başvurular çerçevesinde yapılmaya başlayacağını, tam kapasiteli hizmetin ise 1 Ekim'den itibaren verileceğini sözlerine ekledi.