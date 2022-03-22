İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2022 Salı / 19 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8241
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    918.501
  • BIST100
    2168.44
Politika

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği çabalara teşekkür etti.

TRT Haber22 Mart 2022 Salı 10:08 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 10:08
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi için attığı adımlara ve Ukrayna'ya yaptığı yardımlara değindi.

Price, "Türkiye'ye, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne olan bağlılığına ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardım çabalarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Sözcü konuşmasında, "Daha önce de belirttiğim gibi, Türk müttefiklerimizin de bu diplomatik çabalara derinden dahil olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.