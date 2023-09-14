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Politika

ABD'den 'Türkiye' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetiyle yakın ilişkileri olduğunu belirterek, 'Türkiye bizim için değerli bir müttefik.' açıklamasında bulundu.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
ABD'den 'Türkiye' açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz." cevabını verdi.

"Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik." açıklamasında bulunan Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini anımsattı.

Miller, Türk şirketlere yönelik yaptırımın İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını belirterek, ABD'nin söz konusu üyeliğe verdiği önemi Türkiye'ye aktardığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisince (OFAC) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütme kapasitesini zayıflatmak için Rus elitleri ile Rusya'nın endüstriyel tabanı, finans kurumları ve teknoloji tedarikçilerinin hedef alındığı duyurulmuştu.

OFAC'ın 100'e yakın yaptırım uyguladığı belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da ayrıca 70'den fazla kişiyi yaptırım listesine aldığı kaydedilmişti.

Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına destek olan Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığı ifade edilmişti.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı
  • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

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