ABD'den Türkiye'ye büyük saygısızlık

Türkiye’nin yüksek irtifa hava savunma sistemi ihtiyacını karşılama konusundaki umursamaz tavrını yıllarca muhafaza eden ABD, Rusya’dan tedarik edilecek S-400 füze sistemi ile F-35 projesi arasında kurduğu akıl dışı bağ ile Türkiye’yi projenin dışına itmeye çalışıyor. Amerikalı yetkililerden peş peşe gelen küstah açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

F-35’LERLE TEHDİT ETTİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence “Türkiye’nin S-400 alımı NATO’ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı” tehdidinde bulundu. Pence “Dünyanın en başarılı askeri ittifakının önemli bir ortağı olarak kalmak mı istiyor yoksa pervasız kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske atmak mı istiyor” şeklindeki skandal sözlere imza attı.

CEVAP OKTAY’DAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı İngilizce mesajında “ABD artık karar vermeli. Türkiye’nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle iş birliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor” ifadelerini kullandı.

NATO: Türkiye hangi sistemi isterse onu alır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye’nin S-400 sistemlerini almasıyla ilgili soruları yanıtladı. “Hangi silahı alacağı her NATO müttefiki ülkenin kendi ulusal kararıdır” diyen Stoltenberg, şöyle konuştu: “Bunun bir sorun olmaya başladığının farkındayız ama ABD ile Türkiye bunu kendi aralarında görüşüp ele alıyorlar. S-400 konusu bakanlar toplantısının gündeminde değil ancak NATO, müttefiklere bu konu için bu toplantı dahil platform sağlıyor.” NATO’nun Türkiye’ye daha önce hava savunma kabiliyetleri sağladığını belirten Stoltenberg, İspanya’nın Patriot bataryaları ile İtalya’nın SAMP/T bataryalarının daha önce Türkiye’ye konuşlandırıldığını hatırlattı.