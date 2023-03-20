ABD'den Türkiye'ye teşekkür: Minnettarız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması dolayısıyla Türkiye ve BM'ye çabaları dolayısıyla minnettar olduklarını belirterek, bu sayede hafta sonu tonlarca mısır taşıyan gemilerin savaş sebebiyle gıda kıtlığı yaşayan düşük ve orta gelirli ülkelere gidebildiğine dikkati çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki saldırılarını durdurması için baskı yapmaya çağırdıklarını söyleyen Kirby, Ukrayna'nın karar mekanizmasında olmadığı bir ateşkesin de mümkün olmayacağının altını çizdi.

John Kirby, Putin'in ülkesinin Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine gerçekleştirdiği ziyarete de değinerek, Mariupol'un savaş alanından uzak bir bölge olduğunu, Putin'in asıl "bombaladıkları şehirlere" giderek neden oldukları zayiatı görmesini umduklarını söyledi.