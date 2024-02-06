AB'den Türkiye açıklaması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Lenarcic, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB'nin hem Türkiye hem de Suriye'de depremlerden etkilenenlerle dayanışma içinde olma kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

AB'nin depremin akabinde Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri ulaştırdığının hatırlatıldığı açıklamada, 20 Mart 2023'te Türkiye için hibeler ve krediler dahil olmak üzere 6,05 milyar avroluk taahhütte bulunulan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın düzenlediğine değinildi.

Açıklamada AB'nin 2023'te deprem müdahalesi için 78,2 milyon avroluk insani yardım sağladığı ifade edilirken, depremden etkilenen mültecileri ve onlara ev sahipliği yapan toplulukları desteklemek için 26 milyon avroluk yeni yardım paketinin 2 Şubat'ta açıklandığı anımsatıldı.