AA 19 Kasım 2021 Cuma 15:29 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 15:55

New York'un ikinci siyahi belediye başkanı olup ve 1 Ocak 2022'de göreve başlayacak Eric Adams, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Adams, Türkiye dostu bir Amerikalı olarak 2018'de Türk toplumu tarafından ödüllendirildiğini belirtip, daha önce belediye başkanlığını yaptığı Brookyln'de de büyük bir Türk nüfusu olduğunu anlatarak "Ben hem burada hem yurt dışında Türk halkının dostuyum." ifadesini kullandı.

New York'taki Türk toplumunun, kentin ekonomisi ve esenliğine büyük katkıları olduğunu belirten Adams, ''Bunu görmekten gurur duyuyorum. Bu ilişkiyi sürdürmek istiyoruz. İş insanlarının olacağı delegelerle New York'ta ve Türkiye'de neler yapabileceğimize ve tabii ki kültürlerarası ilişkilere bakacağız." diye konuştu.

- 'TÜRKİYE'DE FAVORİ KENTİM İSTANBUL'

Daha önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve zengin bir kültürü deneyimlemeleri için New York'ta Türk öğrenciler de görmek istediğini söyleyen Adams, ''Türkiye'ye 5 ya da 6 kez, eyalet senatörü ve Brooklyn Belediye Başkanı olduğum zaman seyahat ettim ve bu tür seyahatlere devam etmeyi dört gözle bekliyorum. Üsküdar ve Brooklyn kardeş kentler ve favori kentlerimden biri olan İstanbul gibi birçok kentle kardeş şehir anlaşması yapmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

- HEM TARİHİ HEM DE MODERNLİĞİ İLE TÜRKİYE, İNSANLIĞIN VE GELECEĞİN ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Türkiye ile ilgili unutamadığı anılarından bahseden ve İstanbul Boğazı'ndan çok etkilendiğini belirten Adams, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye'de tarihi korumak için mükemmel bir yetenek sergilenmiş ve aynı zamanda İstanbul son derece modern bir kent. Antalya yine güzel yerlerden biri. Türkiye'nin insanlığın şekillenmesinde nasıl büyük bir rol oynadığını anlamanızı sağlayan da işte bu kombinasyon ve Türkiye geleceğin şekillenmesinde de büyük bir rol oynuyor. Osmanlı İmparatorluğu'na ve o dönemde yapılan bazı şeylere baktığımızda, Türkiye'de medeniyetlerin kesiştiğini ve tarihte ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve Türkiye'de beni en çok etkileyen de tam olarak bu.''

Adams, Türkiye'yi yeniden ziyaret etmek istediğini vurgulayarak "Tekrar gitmeyi iple çekiyorum. Türk Hava Yolları ile uçacağım. Ziyaret etmediğim birçok yer var, gidip bu harika yerleri görmek istiyorum. Bu sefer Kapadokya'ya gitmek ve sıcak hava balon turunu denemek istiyorum.'' dedi.

New York'un silüetine kazandırılan Türkevi binası için Adams, ''Güzel, harika bir başarı. Türk toplumu gurur duymalı.'' ifadelerini kullandı.

- BULAŞIK YIKAMAKTAN NEW YORK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA GİDEN YOL

Adams, New York Belediye Başkanlığına giden yolculuğunu ise şöyle anlattı:

''Daha önce bulaşıkçılık yapan, polis şiddeti gören, öğrenme güçlüğü çeken, orta öğretim için geceleri okula giden birinin hayat hikayesinde birçok kişi aslında kendini görüyor. Benim belediye başkanı olmam da şu an bulaşık yıkayan, garsonluk yapan, öğrenme güçlüğü çeken, hatta hapiste olan birisine şu an nerede olduklarını değil, ilerlemeye devam ettikleri sürece müthiş fırsatlar yakalayabileceklerini gösteriyor. Benim hikayem de aslında Eric Adams'ın belediye başkanı olmasından çok, 10 milyon hayalin gerçekleşme ihtimali.''

- 'NEW YORK, 11 EYLÜL'DE OLDUĞU GİBİ SALGIN SONRASI DA AYAĞA KALKACAK'

New York Belediye Başkanı olarak Kovid-19'un en fazla etkilediği kenti ve ekonomisini yeniden canlandırmak için yapacağı adımlardan da bahseden Adams, şunları söyledi:

''Amerikan tarihine baktığınızda belirsizlikler yaşadığımız dönemlerimiz oldu. Büyükanne ve büyükbabam Pearl Harbor'ı gördü. Büyük Buhran'ı yaşadık. Dünya Ticaret Merkezine 11 Eylül saldırıları oldu ama biz bu belirsizliklere odaklanmıyoruz. 11 Eylül bir trajedi ancak New York 11 Eylül sonrası ayağa kalktı, Kovid-19 terör olmasa da aileler ve kent için terör gibiydi, ekonomimizi yok etti, kurumlarımızı etkiledi, birçok küçük işyerleri kapandı. Önceden nasıl toparlandık ve direnç gösterdiysek şimdi de aynısını yapacağız.''

Adams, kentte ilk olarak Kovid-19'a karşı aşılanma oranlarını artıracaklarını ve ikinci önceliğinin ise çalışanların ofislere dönmesi olacağını söyledi.

New York'un refahının ön şartının kentin güvenliği olduğuna dikkati çeken Adams, ''Kentin güvenli bir şehir olmaya devam ettiğinden emin olmak istiyoruz ki insanlar buraya gelip sağlıklı çocuklar ve aileler yetiştirebilsin.'' dedi.

Adams, eski bir polis olarak New York'ta artan suç oranları, polis şiddeti ve reformlar konusunda neler yapacağına dair değerlendirmede de bulunarak ''Polis ve halk arasındaki güveni yeniden inşa etmemiz gerek çünkü bu güven yıllardır yıkılmış durumda. Polislerin arkasında olacağım, işlerini yapmaları için onlara destek vereceğim. Görevini kötüye kullananlarınsa polis departmanında kalmasına müsaade etmeyeceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

- 'NEW YORK KRİPTO PARA BİRİMİ VE YENİLİKLERE AÇIK OLACAK'

İlk üç ay maaşını Bitcoin ile almak istediği ve New York'u kripto para biriminin merkezi yapmak istediği açıklamalarıyla da dikkati çeken Adams, şunları kaydetti:

''Kripto para biriminden bahsederek dünyaya New York'un yeniliklere açık olduğu sinyalini verdim. İlk üç maaşımı kripto para ile almak istediğimi söylediğimde kentin yoksul bir bölgesini ziyaret ediyordum. Genç bir adam bana gelip kripto para ile alışveriş yapıp yapamayacağını sorunca gülümsedim. New York'ta bir taraftan milyarlarca dolarlık bir endüstrimiz var bir tarafta yoksul bölgelerde yaşayan gençler. Kentin zenginliğinden yoksun kalanlar da nelerin mümkün olduğunu görebilmeli. Bu yüzden blok zincir (teknolojisi) ve Bitcoin alanında genişlemek istiyorum. Bunun kötüye kullanılmaması için düzenlemelere bakılabilir. New York'a 'Gelin, değişimden, bilimden korkmayalım' diyorum. İnovasyon beklemez, gelişmeye devam edecek. Ya kenarda durup izleyeceğiz ya da değişime öncülük edeceğiz.''