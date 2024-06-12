ABD'li Flake iddiaları reddetti: Türkiye değil, Ukrayna için yığınak yaptık

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"



Stratejik ortaklığımızın her zamankinden daha güçlü olduğunu düşünüyorum ve bugün içinde bulunduğumuz durumu buraya gelmeden önce Senato'da onay oturumlarına katıldığım dönemle kıyasladığımda arada çok büyük bir fark olduğunu görüyorum. Bunun büyük bir kısmı Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği tepki ve bu tepki de gerçek bir NATO müttefiki gibi davranıp davranmadığı ile ilgiliydi. Bu bizim için çok şey ifade ediyor ve Capitol Hill'deki eski meslektaşlarımla konuştuğumda sadece son birkaç yılda ortamın değiştiğini gördüm.

AP SEÇİMLERİ



Sonuç bizi endişelendiriyor. Bu seçimlerde neler olduğunu kontrol edemiyoruz ancak gelen liderleri kabul ediyoruz. AB üyesi değiliz ancak aşırı sağın yükselişi endişe verici, zaman içinde durumun düzeleceğini düşünüyorum

F-16 SATIŞI VE F-35 PROGRAMI



Kongre F-16 satışını Ocak ayında onayladı bu büyük bir adım. Blok 70 teknolojik olarak en gelişmiş F-16, Türkiye'nin ortakları ile çalışabilir durumda olmadı çok önemli.

Türkiye'nin F-35 programında yer almasına engel olan S-400 sorununun çözümü ile ilgili atılan her adımı olumlu karşılıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydedilirse Türkiye ile yeniden görüşmeleri memnuniyetle karşılarız. Ortak üretime dönülmesi zor bir nokta ama bu konuda kararı ortaklara bırakıyorum. Ancak satın alınabilir.

İSRAİL HAMAS SAVAŞI

Başkanımız bu konuda bir çok kez konuştu, İsrail'i dikkatli olmaya çağırdı. Kamuoyu ve özelde söylenenler çok önemli. İsrail'den sivilleri koruması için her türlü tedbiri alması istendi.

Netanyahu ABD kongresine gelse de gelmese de başkanımızla görüşmeye devam ediyor. Hamas'a karşı kendilerini savunurken sivilleri korumaları için baskı yapıyoruz ancak ABD müttefiki İsrail'in yanında duruyoruz. Gazze'ye saldırıların sona ermesini istiyoruz, ateşkes girişimimizin nedeni de bu.

KALICI ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?

Yakın gelecekte nasıl olur bilmiyorum ama ateşkes mümkün. Türkiye'nin bu konuda verdiği desteği takdir ediyoruz. Bunun nasıl gerçekleşeceği taraflara bağlı. Bu şekilde kalıcı olabilir biz de bunun gerçekleşmesini istiyoruz.

SURİYE'DEKİ SÖZDE SEÇİM GİRİŞİMİ

Biz her zaman Suriye'deki herhangi bir seçimin adil, şeffaf, özgür ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledik. Bu koşullar şu anda mevcut değil dolayısıyla şu anki herhangi bir seçimi desteklemiyoruz. Ancak DAEŞ'ı yenmek konusunda aynı hedefe sahibiz ve bu konuda Türk ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

PKK'NIN IRAK'TAKİ UZANTILARI

ABD 1997'den beri PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor ancak SDG konusunda farklılıklarımız var ancak bunun Türkiye ile birlikte çalışmamıza engel olmasına izin vermiyoruz. Daha kapsamlı işbirliği yolları arayacağız.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki konumumuzun istikrarsız olduğunun farkındayız. Bu çok karmaşık bir mesele. Ortağımızın Türk halkı olduğunun kesinlikle farkındayız.

DEDEAĞAÇ'TAKİ YIĞINAK

Bu iddiaların hiçbir dayanağı yok. Biz NATO müttefiklerimize değer veriyoruz. Birini diğerine tercih etmiyoruz. Dedeağaç'ta küçük bir yığınak yapıldı ancak bu Ukrayna'daki savunma çabaları desteklemek için, buna çok ihtiyaç var. Türkiye Montrö sözleşmesini kullanarak çok yardımcı oldu ancak bu müttefiklerin Ukrayna'ya ikmal yapmasını da engelliyor. Yunanistan'daki yığınak sadece ikmal çabası. Bir müttefikimizi diğerine tercih etmiyoruz. Türkiye ve Yunanistan Ege'nin bir barış denizi olmasına karar verdi. Bu çok güzel.

Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Türkiye bizim ortağımız. Türkiye'ye karşı bir yığınak yapma çabamız yok. Ukrayna'da olup bitenlerden endişeliyiz. ve desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.