ABD’li heyet FETO’nun iadesi için Ankara’da

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararı alması sonrasında bugün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusunda bir heyet Türkiye’de olacak. 8 Ocak’ta ise Trump’ın güvenlik danışmanı John Bolton, Suriye’deki çekilme ve sonrasını görüşmek üzere gelecek. Aralarında FBI yetkililerinin de olduğu ABD heyeti bugün Ankara’ya gelecek. ABD heyeti, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşecek. FETÖ’ye yönelik soruşturmaların ele alınacağı görüşmelerde, ABD’de 15 eyalette FBI’ın FETÖ’ye karşı yürüttüğü soruşturmalar kapsamında bilgi paylaşımında bulunulacak. Heyet, görüşmelerini 4 Ocak’ta da sürdürecek. Heyette

ABD Başkanı Trump’ın güvenlik danışmanı John Bolton da yar alacak.,Suriye’deki gelişmeler, ABD’nin Suriye’den çekilmesi ve çekilme sonrasında bölgede oluşacak yeni durum görüşmelerin ana konusu olacak.