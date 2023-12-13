ABD'li Kupchan: Türkiye çözüme katkı sağlayabilir

Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Charles A. Kupchan, TRT World Forum 2023'e katılmak için geldiği İstanbul'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ABD ile Avrupa ülkeleri arasında ilişkileri etkilediğini belirten Kupchan, "Bence Batı, Ukrayna'ya kendisini Ruslara karşı savunması için destek vermeye hazır olduğunu gösterdi." dedi.

Kupchan, ABD ve Avrupa ülkeleri için en büyük zorlukların "Rusya ve Çin tehdidi" olmadığını ifade ederek esas tehdidin Batı'da yükselişte olan liberalizm karşıtı popülizm ve güçlü demokratik kurumların gerileyişi olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın yazın Rusya'ya yönelik başlattığı karşı saldırının beklendiği kadar iyi gitmediğini kaydeden Kupchan, "Kapalı kapılar ardında, Ukrayna'nın hücumdan çok savunmaya odaklanıp odaklanmaması, Kiev'in kontrolü altındaki yüzde 82'lik bölgeyi koruması ve yeniden yapılanma sürecine başlayıp başlamaması gerektiği konusunda sessiz bir tartışma olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kupchan, Rusya ile Ukrayna'nın müzakere masasında fikir ayrılıklarını görüşmesinin mümkün olup olmadığını görmek için temasların sürdüğünü vurgulayarak "Benim şahsi görüşüm, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savaş alanından ziyade müzakere masasında kazanacağıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca Kupchan, Rusya'nın şu ana kadar müzakere masasına oturmaya hazır görünmediğini belirtti.

Türkiye'nin diplomasi yoluyla Gazze'deki sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade eden Kupchan, çatışmanın sürmesi nedeniyle henüz çözüm aşamasında olunmadığını söyledi.

Kupchan, TRT World Forum'un Türkiye'den ve bölgeden birileriyle fikir alışverişinde bulunmak için etkileyici fırsat sunduğunun altını çizerek "Dünyanın pek çok farklı noktasından gelen seslerin bir araya gelmesi gerçekten oldukça dikkat çekici. Burada olup sohbetlere katılma fırsatına sahip olduğum için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.