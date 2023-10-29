İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ABD'li Macgregor'dan muhtemel kara harekatında İsrail'e Türkiye uyarısı
Politika

ABD'li Macgregor'dan muhtemel kara harekatında İsrail'e Türkiye uyarısı

İsrail'in Gazze saldırılarının Türk askeri müdahalesine zemin hazırladığını kaydeden ABD'li eski albay Macgregor, 'İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'ye büyük bir kara saldırısı düzenlerse Endonezya'dan Fas'a kadar herkes İsrail'e karşı askeri bir ittifak içinde birleşecek. Buna benim en büyük endişem olan Türkiye de dahildir' dedi.

Star Gazetesi29 Ekim 2023 Pazar 08:59 - Güncelleme:
ABD'li Macgregor'dan muhtemel kara harekatında İsrail'e Türkiye uyarısı
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı'nın eski danışmanı emekli Albay Douglas Macgregor, İsrail-Hamas ihtilafına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun kıyamete doğru gittiğini ifade eden Macgregor, "İsrail'i kendisinden korumalıyız. Sorun şu ki, İsrail hükümetine "Hayır, Gazze'ye giremezsiniz ve planlarınızı uygulayamazsınız" deme yetkisine ve gücüne sahip bir ABD'li başkan gerekiyor. "Eğer bunda ısrar ederseniz deniz kuvvetlerimizi geri çekeriz. Geri çekilirseniz seçeneklerimizi yeniden değerlendireceğiz ve kalıp sizi desteklemeye devam edeceğiz"... Joe'nun gücü var mı? dedi.

ABD'Lİ MACGREGOR'DAN MUHTEMEL KARA HAREKATINDA İSRAİL'E TÜRKİYE UYARISI

ABD'nin savaşa zemin hazırladığını belirten Macgregor, Washington'un Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin ve Orta Doğu'ya yapılan yeni askeri takviyelerin İsrail'le çatışmaya girmesi muhtemel Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleri için caydırıcı olmayacağını dile getirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarının Türk askeri müdahalesine zemin hazırladığını kaydeden Macgregor, "İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'ye büyük bir kara saldırısı düzenlerse Endonezya'dan Fas'a kadar herkes İsrail'e karşı askeri bir ittifak içinde birleşecek. Buna benim en büyük endişem olan Türkiye de dahildir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.