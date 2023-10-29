ABD'li Macgregor'dan muhtemel kara harekatında İsrail'e Türkiye uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı'nın eski danışmanı emekli Albay Douglas Macgregor, İsrail-Hamas ihtilafına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



Netanyahu'nun kıyamete doğru gittiğini ifade eden Macgregor, "İsrail'i kendisinden korumalıyız. Sorun şu ki, İsrail hükümetine "Hayır, Gazze'ye giremezsiniz ve planlarınızı uygulayamazsınız" deme yetkisine ve gücüne sahip bir ABD'li başkan gerekiyor. "Eğer bunda ısrar ederseniz deniz kuvvetlerimizi geri çekeriz. Geri çekilirseniz seçeneklerimizi yeniden değerlendireceğiz ve kalıp sizi desteklemeye devam edeceğiz"... Joe'nun gücü var mı? dedi.

ABD'Lİ MACGREGOR'DAN MUHTEMEL KARA HAREKATINDA İSRAİL'E TÜRKİYE UYARISI

ABD'nin savaşa zemin hazırladığını belirten Macgregor, Washington'un Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin ve Orta Doğu'ya yapılan yeni askeri takviyelerin İsrail'le çatışmaya girmesi muhtemel Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleri için caydırıcı olmayacağını dile getirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarının Türk askeri müdahalesine zemin hazırladığını kaydeden Macgregor, "İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'ye büyük bir kara saldırısı düzenlerse Endonezya'dan Fas'a kadar herkes İsrail'e karşı askeri bir ittifak içinde birleşecek. Buna benim en büyük endişem olan Türkiye de dahildir" dedi.