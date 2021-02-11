ABD'li senatörlerin Türkiye mektubu... TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-ABD ilişkilerine, fayda değil zarar getirir

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:41

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin mahkeme kararının TBMM'ye gönderilmesine ilişkin, "Fezleke, Adalet Bakanlığına, oradan Cumhurbaşkanlığına, oradan Meclis'e geliyor. Usulü öyle. Bilgi için Meclis'e kararı göndereceğini yazmıştı, bilgi olarak o karar bu sabah gelmiş. Onunla ilgili arkadaşlarla bugün bir değerlendirme yapacağız." dedi.

Şentop, TBMM'nin Açılışının 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının Meclis'e gönderilip gönderilmediğini sorması üzerine Şentop, "Fezleke, Adalet Bakanlığına, oradan Cumhurbaşkanlığına, oradan Meclis'e geliyor. Usulü öyle. Bilgi için Meclis'e kararı göndereceğini yazmıştı, bilgi olarak o karar bu sabah gelmiş. Onunla ilgili arkadaşlarla bugün bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.

Milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin, Karma Komisyona sevk edildiğini anlatan Şentop, o şekilde bir usulün burada da uygulanacağını söyledi.

Mustafa Şentop,"Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz." dedi.

Savcılığın Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke göndermesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, ihlalin nasıl kaldırılacağına dair İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönelik bir paragrafa yer verdiğini anımsattı.

Şentop, Enis Berberoğlu'nun bir milletvekili olup olmadığının sorulmasına karşılık da "Onu da tam şu anda söyleyemiyorum. Herhalde Meclisin bir işlem yapmasından sonra ancak o gerçekleşecektir. Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız. Yeni bir durum bu çünkü." yanıtını verdi.

Mahkeme kararının okunması gibi bir düzenleme bulunmadığına dikkati çeken Şentop, konuyu hukukçularla istişare ederek bir karara varacaklarını anlattı.

- "MİLLETVEKİLLERİ, MİLLETVEKİLİ OLDUĞU İÇİN AŞI OLMAYACAK"

Meclis Başkanı Şentop, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırıp yaptırmadığının sorulması üzerine, 28 gün geçtiğini, birkaç günü daha olduğunu, henüz ikinci dozu olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamasında da belirttiği gibi milletvekilleri arasında virüs bulaşının yaygınlığı nedeniyle aşı olmaları gerektiğini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisiyle konuştum. Bilim Kurulumuzun bu konudaki değerlendirmesi de böyle. Milletvekilleri, milletvekili olduğu için aşı olmayacak. Milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı sebebiyle aşı olmaları gerekiyor. Türkiye genelindeki oran yüzde 2,5-3 civarındayken, milletvekilleri arasında yüzde 30'a yakın bir oran var. Yaklaşık virüs yaygınlığının 10 katı milletvekilleri arasında görülüyor. Dolayısıyla sadece kendileri virüsü almakla kalmıyor, temas sebebiyle seçim bölgelerinde muhatap oldukları vatandaşları da risk altına sokuyor bu durum. Dolayısıyla milletvekillerinin, virüsün yaygın olması sebebiyle aşılanmasında fayda var. Bu koruma, sadece onları değil, temas ettiği seçmenleri de dikkate alarak düşünülen bir şey."

- "(YENİ ANAYASA) BİR SAMİMİYETLE KONUYA YAKLAŞMAK ÖNEMLİ"

TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, geçmiş dönemde anayasa konusunda değerli çalışmalar yapıldığına, bu sayede olumlu ve olumsuz yönlerin görülebildiğine işaret etti.

Yapılan yanlışları tekrar etmeden, hep birlikte yeni anayasanın nasıl yapılabileceğinin yollarının aranması gerektiğini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yollarının olduğu kanaatindeyim. Burada sadece bir samimiyetle konuya yaklaşmak önemli. Sloganlar, soyut fikirler üzerinden değil, yeni anayasa dediğimizde somut, madde metinleri şeklinde düzenlenmiş kurallardan bahsediyoruz. Herkes siyaseten dile getirmiş olduğu görüşlerini bir anayasa metni haline getirmeli ve bunlar konuşulup tartışılmalı. 'Anayasada şu iş olursa ben yokum, şu olursa ancak varım.' gibi değerlendirmeler de yeni anayasa yapmamak üzerine bir niyeti ortaya koyar. Hangi konularla ortaklıklar, mutabakat var, bu konulara bakmak, ortak noktalar üzerinden gitmek lazım. Mutabakat sağlanamayan noktalarda, farklılıkları nasıl aşarak yeni anayasaya nasıl ulaşabiliriz, bunun üzerine ayrıca konuşulabilir. Soyut olarak 'mutlaka vardır.' anlamında demiyorum. Bunun yolları var. Birkaç örnek benim aklımda var mesela ama şimdi erken. Vakti gelince bunları konuşabiliriz."

- "TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE, FAYDA DEĞİL ZARAR GETİRİR"

TBMM Başkanı Şentop, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri bir mektubu ABD Başkanı Joe Biden'e gönderdiklerini belirterek, Türkiye - ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun buna cevaben bir metin hazırladığını ve bugün bunun basınla paylaşılacağını belirtti.

Mustafa Şentop, ABD'deki bir grup senatörün söz konusu mektubuna ilişkin, "Bu metni okuduğunuzda, içinde ismi de geçiyor, FETÖ'nün, önemli bir vitrin ismi üzerinden bu senatörlere bir çalışma yaptığını, belki de muhtemelen bu metni hazırladığını ve ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile mücadele konusunda bir rahatsızlıkları var." diye konuştu.

Mektupta adı geçen şahsın, kendisini FETÖ elebaşının "manevi oğlu" olarak tanıttığını vurgulayan Şentop, bu kişinin TBMM'ye 15 Temmuz hain darbe gecesinde bomba atan örgütün mensubu olduğunu, aile fertlerinin de bu eylemi destekleyen beyanlarının bulunduğunu bildiklerini belirtti. Şentop, "Bu şahıs üzerinden 'insan hakları' bağlamında Türkiye'ye bir şeyler söyleyenler çok yanlış bir şey yapıyorlar." dedi.

Türkiye'de sokağa çıkılıp sorulduğunda, sadece 15 Temmuz hain darbe girişiminin değil, tüm darbelerin arkasında ABD'nin bulunduğuna ilişkin bir kanaat olduğuna dikkati çeken Şentop, "Bu kanaati, acaba bu bildiri acaba doğrular mı, yoksa yanlışlar mı? Böyle bir çelişik durum ortaya koyan, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verme potansiyeli olan bir bildiri." ifadelerini kullandı.

Şentop, mektubun, sadece yazan ve okuyan senatörlerin fikri olduğu kanaatini taşıdığını, metinde hükümet politikalarıyla çelişen ifadelerin yer aldığını vurgulayarak, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununu ABD'nin, uluslararası hukuka uygun olarak çözmek istediğini anlattı.

Mektupta imzası bulunan senatörlerin Ermenistan'ı kınamak yerine Azerbaycan'a uluslararası hukukun gereği olarak destek veren Türkiye'yi eleştirdiklerini söyleyen Şentop, "Onun için bu bildirinin, o senatörlerin görüşleri olduğu kanaatindeyim. Türkiye-ABD ilişkilerine, fayda değil zarar getirir bu tür yaklaşımlar. FETÖ terör örgütü, PKK'nın Suriye'deki ismini alan örgüt gibi terör örgütlerinin, katillerin yanında yer alma görüntüsü, hiçbir siyasetçi için, hele hele dost ve müttefik bir ülkenin siyasetçileri için doğru değildir. Türkiye dostluğa ve müttefikliğe önem verir. Buna zarar verecek bu tür eylemlerle ilgili de gereken tepkiyi usulüne uygun olarak göstereceğiz." diye konuştu.