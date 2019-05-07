ABD’li sözcü haddini aştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin “ABD, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor” açıklamasında bulundu.

CHP İYİ OLANA KARŞI

Türkiye’nin ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ile birçok ülkenin pay almaya çalıştığı trilyonlarca metreküplük hidrokarbon yatağı belirlenen Doğu Akdeniz’de varlık göstermesi bu ülkeler kadar CHP’yi de rahatsız etmişti. Birçok ülkenin savaş gemilerinin cirit attığı, askeri üs kurmaya çalıştığı bölgede kıyıdaş ülkeler tarafından yok sayılmaya çalışılan Türkiye’nin haklarına sahip çıkmasına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tepki göstermişti. Türkiye ve KKTC’nin haklarını yok sayan Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır’ın oluşturduğu Türk karşıtı şer cephesi benzeri tutum sergileyen Başarır, Türkiye’nin dünyada sondaj yapma kabiliyetine sahip bir kaç ülkeden biri haline gelmesini ‘israf’ olarak nitelendirerek Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramalarının ‘havaya para saçmak’ olduğunu iddia etmişti.

DÜŞMANA ÖRNEK OLDU

CHP, Türkiye’nin tüm bu çalışmalarını baltalamaya çalışırken, ABD ve Katar’ın birlikte doğalgaz aradığı Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi saf dışı bırakmak için Yunanistan, Mısır ve İsrail’le birlikte gizli planlar kuran Rum Yönetimi, Fransız askerini Ada’ya davet etti. CHP gibi muhalefet varken ‘düşmana gerek yok’ dedirten yaklaşımın ardından yabancı devletler de aynı dili kullanmaya başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada “ABD, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

FATİH BÖLGEDE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söylemişti. Bu kapsamda halihazırda bölgede arama yapan Fatih Sondaj Gemisi Türkiye’nin ilk yerli gemisi olma özelliğine sahip.