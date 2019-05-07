ABD’li sözcü haddini aştı
Türkiye’nin Kıbrıs’ta hidrokarbon araması şimdi de ABD’yi rahatsız etti. Yunanistan’ın sözcüsü gibi konuşan ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus, durumu ‘provokatif’ diyetanımlayıp Türkiye’ye arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin “ABD, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor” açıklamasında bulundu.
CHP İYİ OLANA KARŞI
Türkiye’nin ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ile birçok ülkenin pay almaya çalıştığı trilyonlarca metreküplük hidrokarbon yatağı belirlenen Doğu Akdeniz’de varlık göstermesi bu ülkeler kadar CHP’yi de rahatsız etmişti. Birçok ülkenin savaş gemilerinin cirit attığı, askeri üs kurmaya çalıştığı bölgede kıyıdaş ülkeler tarafından yok sayılmaya çalışılan Türkiye’nin haklarına sahip çıkmasına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tepki göstermişti. Türkiye ve KKTC’nin haklarını yok sayan Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır’ın oluşturduğu Türk karşıtı şer cephesi benzeri tutum sergileyen Başarır, Türkiye’nin dünyada sondaj yapma kabiliyetine sahip bir kaç ülkeden biri haline gelmesini ‘israf’ olarak nitelendirerek Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramalarının ‘havaya para saçmak’ olduğunu iddia etmişti.
DÜŞMANA ÖRNEK OLDU
CHP, Türkiye’nin tüm bu çalışmalarını baltalamaya çalışırken, ABD ve Katar’ın birlikte doğalgaz aradığı Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi saf dışı bırakmak için Yunanistan, Mısır ve İsrail’le birlikte gizli planlar kuran Rum Yönetimi, Fransız askerini Ada’ya davet etti. CHP gibi muhalefet varken ‘düşmana gerek yok’ dedirten yaklaşımın ardından yabancı devletler de aynı dili kullanmaya başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada “ABD, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz” ifadesini kullandı.
FATİH BÖLGEDE
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söylemişti. Bu kapsamda halihazırda bölgede arama yapan Fatih Sondaj Gemisi Türkiye’nin ilk yerli gemisi olma özelliğine sahip.
Dışişleri: Amerika gerçeklerden kopuk
Dışişleri Bakanlığı, ABD açıklamasının gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada “Üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez. ABD’nin Rumların ‘hak iddia ettiğini söylediği’ bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye’ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşım” dendi. Türkiye’nin sondaj ve sismik gemilerinin, arama ve sondaj faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği belirtilen açıklamada, KKTC’nin kıta sahanlığı haklarının da korunacağı vurgulandı.
AB’den Rum yanlısı açıklama
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sondaj yapma niyeti konusunda endişelendiklerini açıkladı. Geçen yıl mart ayında Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin ‘Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin kınandığı’ hatırlatılan açıklamada Mogherini, Türkiye’ye itidal ve Kıbrıs’ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Mogherini ayrıca Türkiye’nin ‘yasa dışı olduğunu belirttiği’ girişimlerine Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a tam destek ile karşılık vereceğini belirtti. Dünyadan gelen tepkiler Türkiye’nin halkı için attığı adımın doğruluğunu ortaya koydu.
Rumlardan, küstah ‘tutuklama’ tehdidi
Rum yönetimi, Fatih sondaj gemisinde görev alan personeli ‘uluslararası tutuklama emri’ çıkarmakla tehdit etti. Rum yönetimi, Sahil Radyosu aracıyla “Faaliyetlerinize derhal son verin” anonsu yaptı. Rum Sözcü Prodromos Prodromu, “Kıbrıs (Rum) Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj yapılması halinde gemi kaptanları olarak veya destek hizmetleri verenler olarak uluslararası yargıda kovuşturulabilirler” dedi.
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