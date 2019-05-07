19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0822
  • 6,8163
  • 250.349
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

ABD’li sözcü haddini aştı

Türkiye’nin Kıbrıs’ta hidrokarbon araması şimdi de ABD’yi rahatsız etti. Yunanistan’ın sözcüsü gibi konuşan ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus, durumu ‘provokatif’ diyetanımlayıp Türkiye’ye arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin “ABD, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor” açıklamasında bulundu. 

CHP İYİ OLANA KARŞI 

Türkiye’nin ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ile birçok ülkenin pay almaya çalıştığı trilyonlarca metreküplük hidrokarbon yatağı belirlenen Doğu Akdeniz’de varlık göstermesi bu ülkeler kadar CHP’yi de rahatsız etmişti. Birçok ülkenin savaş gemilerinin cirit attığı, askeri üs kurmaya çalıştığı bölgede kıyıdaş ülkeler tarafından yok sayılmaya çalışılan Türkiye’nin haklarına sahip çıkmasına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tepki göstermişti. Türkiye ve KKTC’nin haklarını yok sayan Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır’ın oluşturduğu Türk karşıtı şer cephesi benzeri tutum sergileyen Başarır, Türkiye’nin dünyada sondaj yapma kabiliyetine sahip bir kaç ülkeden biri haline gelmesini ‘israf’ olarak nitelendirerek Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramalarının ‘havaya para saçmak’ olduğunu iddia etmişti. 

DÜŞMANA ÖRNEK OLDU

CHP, Türkiye’nin tüm bu çalışmalarını baltalamaya çalışırken, ABD ve Katar’ın birlikte doğalgaz aradığı Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi saf dışı bırakmak için Yunanistan, Mısır ve İsrail’le birlikte gizli planlar kuran Rum Yönetimi, Fransız askerini Ada’ya davet etti. CHP gibi muhalefet varken ‘düşmana gerek yok’ dedirten yaklaşımın ardından yabancı devletler de aynı dili kullanmaya başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada “ABD, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz” ifadesini kullandı. 

FATİH BÖLGEDE 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söylemişti. Bu kapsamda halihazırda bölgede arama yapan Fatih Sondaj Gemisi Türkiye’nin ilk yerli gemisi olma özelliğine sahip.   

Dışişleri: Amerika gerçeklerden kopuk

Dışişleri Bakanlığı, ABD açıklamasının gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada “Üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz  sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez.  ABD’nin Rumların ‘hak iddia ettiğini söylediği’ bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye’ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşım” dendi. Türkiye’nin sondaj ve sismik gemilerinin, arama ve sondaj faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği belirtilen açıklamada, KKTC’nin kıta sahanlığı haklarının da korunacağı vurgulandı.  

AB’den Rum yanlısı açıklama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sondaj yapma niyeti konusunda endişelendiklerini açıkladı. Geçen yıl mart ayında Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin ‘Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin kınandığı’ hatırlatılan açıklamada Mogherini, Türkiye’ye itidal ve Kıbrıs’ın kendi münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Mogherini ayrıca Türkiye’nin ‘yasa dışı olduğunu belirttiği’ girişimlerine Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a tam destek ile karşılık vereceğini belirtti. Dünyadan gelen tepkiler Türkiye’nin halkı için attığı adımın doğruluğunu ortaya koydu. 

Rumlardan, küstah ‘tutuklama’ tehdidi

Rum yönetimi, Fatih sondaj gemisinde görev alan personeli ‘uluslararası tutuklama emri’ çıkarmakla tehdit etti. Rum yönetimi, Sahil Radyosu aracıyla “Faaliyetlerinize derhal son verin” anonsu yaptı. Rum Sözcü Prodromos Prodromu, “Kıbrıs (Rum) Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj yapılması halinde gemi kaptanları olarak veya destek hizmetleri verenler olarak uluslararası yargıda kovuşturulabilirler” dedi. 

Game of Thrones sahnesinde kahve bardağı unutuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yargı süreci sona erdi'

'Yargı süreci sona erdi'

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

İlber Ortaylı'nın "Görmeden ölmeyin!" dediği 5 şehir

İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin!' dediği 5 şehir

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır'

'Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır'

YSK'dan suç duyurusu

YSK'dan suç duyurusu

İşte YSK kararını gerekçesi

İşte YSK kararını gerekçesi

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
 

POPÜLER HABERLER

2 kişinin yaralandığı ´yaza merhaba´ partisindeki sahne böyle devrildi

2 kişinin yaralandığı ´yaza merhaba´ partisindeki sahne böyle devrildi

Otoparklarda ofis akımı: #WePark

Otoparklarda ofis akımı: #WePark

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA