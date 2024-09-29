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Politika

ABD'nin GKRY kararına Türkiye'den tepki: Vahim hata

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin, 'Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir.' ifadelerini kullandı.

AA29 Eylül 2024 Pazar 08:21 - Güncelleme:
ABD'nin GKRY kararına Türkiye'den tepki: Vahim hata
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Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin, Eylül 2020'de GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY'nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."

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