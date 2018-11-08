ABD’nin kirli ödül oyunu

ABD, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında 12 milyon dolar para ödülü verileceğini bildirdi. ABD’nin son hamlesini yorumlayan terör ve güvenlik uzmanları, Washıngton’ın YPG’yi PKK’dan ayrıştırarak meşrulaştırmaya çalıştığına dikkat çekti. İşte uzmanların altını çizdiği noktalar:

PKK’DA İRAN ETKİSİ

Başına ödül konan Karayılan, Bayık ve Kalkan’ın İran’a yakın olduğu kaydedildi. ABD’nin bu hamlesinin örgüt içinde kendisine yakın olanlar ile İran yanlılarını ayrıma girişimi olarak görüldü. İran’a yönelik yaptırımların sadece siyasi ve ekonomik olarak değil aynı zamanda Amerika’nın İran’a karşı yeni bir muhalif oluşum hazırlama çabası olarak yorumlandı. Bu süreçte Amerika’nın Halepçe’ye kadar uzanan alanda silahlı grupları İran’a karşı hazırlamak isteğinin bir sacayağı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, ABD’ni bu hamlesini PKK’dan YPG’nin ayrıştırılarak meşru bir zemine oturtma çabası olduğunru belirtti. Münbiç’te ortak devriye Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler sonra başlarken ABD’nin attığı adımların ise beklenmedik değil ‘kriz soğutma’ olarak bilinen taktiksel çıkış olduğu kaydedildi.

YPG’Yİ MEŞRULAŞTIRIYOR

Bu hamle, Türkiye’nin baskısıyla terör örgütü PKK ile açıktan iş tutamayan ABD’nin PYD/YPG maskesiyle teröristlere Suriye’de yasal bir zemine oturtma girişi olarak görüldü. Geçen ağustosTa TSK ve MİT’in Sincar’a gerçekleştirdiği ortak operasyonda PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden’i öldürmüştü. Türkiye’nin yurt dışında da üst düzey sözde konsey üyelerini etkisiz hale getirmesi örgütün tepe isimlerine sıranın geldiğini göstermişti. Uzmanlar, Türkiye’nin bu üç teröristi yakalama konusunda sona geldiğini ve ABD’nin bu kararı alarak kendine pay çıkarma hedefinde de olabileceğini aktardı.

YPG’NİN KURUCUSU LİSTEDE YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK yöneticileri Karayılan, Bayık ve Kalkan’ın başı için ödül koyarak sözde Türkiye’nin yanında olduğu mesajını verdi. Ancak ABD, Suriye’de ağır silahlar dahil her türlü desteği verdiği ve kirli işlerini yaptırdığı YPG’yi Suriye’de kuran Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’i terör listesine almadı. ABD bu hamleyle Türkiye’nin Suriye’den temizlemek istediği YPG’yi perdelemek amacıyla PKK’yı kullandığını bir kez daha gösterdi.