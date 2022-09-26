Bölgede sinsi plan: Türkiye'yi bir çatışmanın içine çekmek istiyor

Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.

HUKUK VE MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI

Güvenlik kaynakları 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD'nin kendisine hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, "Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir" diye konuştu.

"ABD'BİN PLANI TÜRKİYE'Yİ SİLAHLI BİR ÇATIŞMA ORTAMINA ÇEKME İSTEĞİ"

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Atina'nın Ege'de ortamı germeye çalıştığını ifade etti.

ABD'nin Ege'de Yunanistan'ı silahlandırma adımlarını bir provokasyon olarak nitelendiren Başbuğ, "Bu işin öznesi Amerika'dır. ABD neden adalarda silahlarla konuşlanıyor bunu konuşmak lazım. Yunanistan sonuçta bağımsız bir devlet. Minik bir Amerika diyebileceğiniz bir ortam yarattı. Burnumuzun dibindeki adalara yaptığı bu askeri sevkiyatla provokatif bir adım söz konusu. ABD'nin planı Türkiye'yi silahlı bir çatışma ortamına çekme isteği" dedi.

Midilli ve Sisam'daki askeri sevkiyatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen Başbuğ, "Adalar'da sadece asker bulundurma şartı var, kolluk güçleri hariç askeri araç bulundurulamaz. Bu zaten bilerek yapılıyor. ABD'nin Yunanistan ile birlikte oynadığı oyunu Türkiye görüyor, tuzağa düşmeyiz" açıklamasını yaptı.

"ULUSLARARASI KAMUOYUNA DELİL SUNUYORUZ"

Diplomatik düzeyde sıkça 'diyalog' ifadesini yineleyen Atina yönetimi, sahada aynı tutumu sergilemiyor. Türkiye'nin uzlaşmacı ve barış adımlarını son dönemde reddeden Yunanistan'ın bunu sıkça yaptığını ifade eden Başbuğ, "Yunanistan, Türkiye tarafından saldırgan bir tutum sergilendiğini son dönemde iddia ediyor. "Delilin nedir?" diye sorulduğunda buna bir cevap verilemiyor. Masada diplomasi adımları atalım diyoruz gelen yok, görüşelim diyoruz cevap vermiyorlar... Bu durumda karşı tarafın niyeti çok açık belli oluyor. Biz de uluslararası kamuoyuna bu bilgileri delilleriyle veriyoruz.

"ABD'DEN GELEN SİLAHLAR YUNANİSTAN'DA TERTİPLENİYOR"

Türkiye'nin sınır ötesinde 24 saate esaslı tüm askeri tedbirleri aldığını ifade eden Başbuğ, "Biz elimizdeki dellileri dünyadaki ilgili kurumlarla paylaşıyoruz ama ses yok. Bizim bunu yapmamızın sebebi; anlamak istemiyorlar. Suriye'de bunu çok iyi delilledik ve paylaştık. Yunanistan'da da bunu yapıyoruz. ABD'den gelen silahlar artık Yunanistan'da tertipleniyor. Biz ise delil topluyoruz. Her türlü tedbiri almaktan da çekinmiyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU HAKLARINI KULLANIR"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, TRT Haber'de ABD'nin hibe sevkiyatını değerlendirdi.

Türk SİHA'ların delil niteliğinde görüntüler kaydettiğini ifade eden Acun, "İHA ve SİHA'larımızın kilometrelerce öteden görüntüleri kaydetme özellikleri var" dedi. Yunanistan'ın hava sahası iddiasının dikkate alınmaması gerektiğini ifade eden Acun, "Adaların silahlandırılması süreci ve 12 mil iddiası gibi birçok konuda Türkiye'nin meşru haklarını kullanma hakkı var" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın ABD meşei silahlarla donandığını ifade eden Acun, "Yunan ordusu bütçedeki en büyük paylardan birini silahlandırmaya ayırıyor" dedi.

Can Acun sözlerine şöyle devam etti:

"Miçotakis kendi siyasi iradesini güçlendirmek adına dış politikada Türkiye üzerinden bir siyaset izliyor. Özellikle son aylarda Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki diyalogda adımlar atması Yunanistan'ı rahatsız etti, bundan endişe ettiler. Bunun ötesinde Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen ülkeler var; Fransa ve ABD gibi. ABD'nin ise bu adalarda yeni üsler kurma planları da var"