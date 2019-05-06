24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'ABD’nin tehdit dili kabul edilemez'

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “Türkiye bağımsız bir ülkedir. Savunmasıyla ilgili kararları kendisi alır ve uygular. Hiç kimsenin kongresine gidip de biz boyun bükemeyiz, ağız eğemeyiz. Buradaki duruşumuz nettir” değerlendirmesinde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “S-400’le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir” dedi. Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuat Oktay, Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunun, savunmasıyla ilgili kararları kendisinin aldığını ve bunu da uyguladığını vurguladı. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemine ihtiyacının olduğunu ifade eden Oktay, bunun ilk istendiği ülkenin de ABD olduğunu anımsattı. Oktay “Önümüze akla hayale gelmedik engeller koydular. Savunma sanayinde biz özellikle kritik konularda dışa bağımlı kalmak istemiyoruz. Hiç kimsenin kongresine gidip de biz boyun bükemeyiz, ağız eğemeyiz” diye konuştu. 

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ 

“İstediğimiz zaman önümüze bin bir sorun çıkartan, savunma sanayinde ‘Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz’ dediğimizde de yani teknoloji transferini ve bunun finansman boyutunu da içerecek şekildeki önerilerimizin hepsine kulak tıkayan bir ülke başka bir yerden bu fırsat oluştuğunda ‘Hayır, olmaz’ diyecek. Kusura bakmayın, biz size göre kendimizi ve kendi savunma ihtiyaçlarımızı belirleyemeyiz” ifadesini kullandı. 

BUNA BOYUN EĞMEYİZ 

ABD’nin S400’ler için ‘alırsanız ekonominiz felakete sürüklenir’ sözlerine de cevap veren Fuat Oktay “Bu Türkiye’yi tanımama boyutunu çok net bir şekilde gösteriyor. Siz Türkiye ile ilişkilerinizi müttefiklik rolü ile geliştirmek istiyorsanız açık söylüyorum, tehdit dilini kullanamazsınız. Türkiye’ye karşı hiç kimse tehdit dilini kullanarak Türkiye ile iş yapamaz. Türkiye, bugünün devleti değil, binlerce yıllık devlet aklı ve geleneği olan köklü bir devlet ve köklü bir millet. Böyle günü birlik tehditlerle ne Türk milleti buna boyun eğer ne de Türk Devleti böyle bir şeye boyun eğer” yanıtını verdi. 

Stratejimiz terörü kaynağında kurutmak 

Suriye’de Türkiye’ye tehdit oluşturan bir terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini anımsatan Oktay, şöyle konuştu: Adına PYD, YPG ne derseniz hepsi eşittir PKK’dır. Güvenliğimizi tehdit eden unsurlar devam ederse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini çok net uyguluyor. Şu anda aslında can çekişme noktasında olan bir terör örgütü. Hem FETÖ hem DEAŞ hem PKK boyutunda üzerine gidiyoruz ve sonuçlarını görüyoruz. Biz içeride üzerine gittikçe dışarıda canlandırılmaya çalışılan terör örgütleri var. Dolayısıyla biz bunların dışarıda da üzerine gitmeye başladık yoğun şekilde”  dedi.

CHP, YSK’yı tehdit ediyor

YSK’nin İstanbul seçimine ilişkin vereceği kararla ilgili de konuşan Fuat Oktay “CHP’nin lideri, Genel Başkanı veya parti yetkilileri her gün çok farklı tehdit boyutuna giden açıklamalarda bulunuyor. İktidar yetkisinin kullanılması şeklinde, böyle bir şey yok. Şunu da çok net bir şekilde ifade etmiş durumdayız zaten, söz yargıdadır, YSK’dadır ve YSK’nın verdiği karar nihai karardır. Ama burada sessiz kalındıkça YSK üyelerinin aşırı şekilde baskı altına alınıyor olması muhalefet tarafından, kabul edilebilir bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tepkisi bunaydı.

Irak, ABD’den F-16’ların son partisini aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

Teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

Teröristlere ait barınak ve sığınak imha edildi

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Trump'tan ramazan mesajı

Trump'tan ramazan mesajı

Aslan Kartal'ı avladı, liderlik koltuğuna oturdu

Aslan Kartal'ı avladı, liderlik koltuğuna oturdu

Feci kaza! Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Feci kaza! Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Başkandan olay sözler: Maçı şaibeli hale getirdi

Başkandan olay sözler: Maçı şaibeli hale getirdi
 

POPÜLER HABERLER

Canını hiçe sayarak otomobilin koltuğu yerine, üzerinde yolculuk yaptı

Canını hiçe sayarak otomobilin koltuğu yerine, üzerinde yolculuk yaptı

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç'

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç'

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Star Wars'ta Chewbacca rolü kamera arkası fotoğrafları

Star Wars'ta Chewbacca rolü kamera arkası fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA