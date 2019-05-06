'ABD’nin tehdit dili kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “S-400’le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir” dedi. Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuat Oktay, Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunun, savunmasıyla ilgili kararları kendisinin aldığını ve bunu da uyguladığını vurguladı. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemine ihtiyacının olduğunu ifade eden Oktay, bunun ilk istendiği ülkenin de ABD olduğunu anımsattı. Oktay “Önümüze akla hayale gelmedik engeller koydular. Savunma sanayinde biz özellikle kritik konularda dışa bağımlı kalmak istemiyoruz. Hiç kimsenin kongresine gidip de biz boyun bükemeyiz, ağız eğemeyiz” diye konuştu.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ

“İstediğimiz zaman önümüze bin bir sorun çıkartan, savunma sanayinde ‘Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz’ dediğimizde de yani teknoloji transferini ve bunun finansman boyutunu da içerecek şekildeki önerilerimizin hepsine kulak tıkayan bir ülke başka bir yerden bu fırsat oluştuğunda ‘Hayır, olmaz’ diyecek. Kusura bakmayın, biz size göre kendimizi ve kendi savunma ihtiyaçlarımızı belirleyemeyiz” ifadesini kullandı.

BUNA BOYUN EĞMEYİZ

ABD’nin S400’ler için ‘alırsanız ekonominiz felakete sürüklenir’ sözlerine de cevap veren Fuat Oktay “Bu Türkiye’yi tanımama boyutunu çok net bir şekilde gösteriyor. Siz Türkiye ile ilişkilerinizi müttefiklik rolü ile geliştirmek istiyorsanız açık söylüyorum, tehdit dilini kullanamazsınız. Türkiye’ye karşı hiç kimse tehdit dilini kullanarak Türkiye ile iş yapamaz. Türkiye, bugünün devleti değil, binlerce yıllık devlet aklı ve geleneği olan köklü bir devlet ve köklü bir millet. Böyle günü birlik tehditlerle ne Türk milleti buna boyun eğer ne de Türk Devleti böyle bir şeye boyun eğer” yanıtını verdi.