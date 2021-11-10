ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 oyunu deşifre oldu!

Hürriyet Gazetesi-Fatih Çekirge 10 Kasım 2021 Çarşamba 21:49 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 21:56

ABD'nin, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için, yapılan kirli oyun deşifre oldu. ABD'nin, Ankara'yı F-35 programından çıkarmak için, F-35 konsorsiyumuna imza atan diğer 8 ülkeye baskı yapıp anlaşmadan çıkartarak, Türkiyesiz yeni bir oluşuma gittiği ortaya çıktı.

YENİ BİR ANLAŞMA YAPILMIŞ

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "9 ülkenin birleşerek kurduğu F-35 konsorsiyumundan 8 ülke çekildi. Böylece Türkiye projede tek kaldı. Bunun sonucunda F-35 ortaklığı Türkiyesiz yeniden oluşturuldu" dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye'nin teslim aldığı ve hangarda bekletilen 6 F-35'in akıbeti hakkında da konuşan Akar, "ABD yetkilileri ile temaslarımız sürüyor. Ankara'da ilk toplantı icra edildi. Önümüzdeki aylarda da ABD'de bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bugüne kadar yaptığımız harcamalar ile 6 uçağın durumu hakkında görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"F-16 TALEBİNİN F-35'LERLE İLGİSİ YOK"

Son günlerin manşet konusu olan F-16 talebine de değinen Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu isteğin F-35'le bir ilgisi yok. TSK'nın ihtiyaçlarının tespiti devamlı bir faaliyettir. Bu kapsamda F-35 projesinin de durumunu dikkate alarak F-16 Blok-70 Viper tedariği ile mevcut F-16 uçaklarımızın modernizasyonu konusunda teknik bir süreç başlatıldı. Bu bir tedarik süreci. Teknik düzeyde başlatılan çalışmada yeni uçak ve modernizasyon faaliyetinin Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales) kapsamında yapılması planlanıyor. Yani öyle tepeden 'Hadi alalım' gibi bir durum değil. Kurumsal ve hiyerarşik bir süreç. Bu tedarik NATO müttefiklerimizle birlikte çalışabilirlik bakımından önemli ve gerçekleşmesi durumunda ittifakın gücüne katkı sağlayacağı açık"