ABD'nin yeni elçisi de gelmeden saçmaladı! Türkiye'den imalı cevap

29 Eylül 2021 Çarşamba 07:27 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:02

Biden'ın Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake, atanmasına onay almak için çıktığı Senato Dış İlişkiler Komitesi oturumunda Türkiye ile ilgili haddini aşan sözler kullandı.



Flake, "Türkiye ile ilişkimiz derin zorluklarla karşı karşıya. S-400'leri elden çıkarmanın CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın yolu olduğunu sürekli olarak yineleyeceğim. Ayrıca Türkiye'yi gelecekte Rus silahlarını satın alınmasının daha fazla yaptırımı tetikleme riski olduğu konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki saldırgan eylemleri konusunda Türkiye'yi sorumlu tutmaktan çekinmeyecek bir büyükelçiye ihtiyacımız var" diyen Flake, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı.

Flake, senatörken 'soykırım değil' diyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İMALI CEVAP

Flake'in bu açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

"Agreman" teriminin sözlük anlamına yer verilen paylaşımda büyükelçinin bir ülkeye gönderilmesi için o ülkenin izni olması gerektiği hatırlatıldı.

Paylaşımda şu sözler yer aldı:

AGREMAN: Gönderen devletin kabul eden devlete büyükelçi olarak göndermek istediği şahıs için almak zorunda olduğu izne Agreman adı verilir.