ABD’nin yerini Kandil alıyor

Suriye’nin kuzeyine ve Fırat Nehri’nin doğusuna kalan bölgelerde terör devleti kurmak isteyenlerin oyununu Türkiye bozdu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile terör koridoruna engel olan ve kantonları birleştirmeyen Türkiye, teröre ağır darbe vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü harekatın sinyalini vermesinin ardından ABD, Suriye’de geri adım attı ve ülkeden çekileceği takvimi açıkladı. Bu karar sonrası, terör örgütü PYD/PKK’da korku başladı. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlemek istediği operasyon öncesi ABD desteğini kaybeden PYD/PKK yönetimi, Washington’un desteği olmadan Türk ordusunu durdurmanın imkânsız olduğunu anlayınca panik halinde yeni senaryolar kurgulamaya başladığı belirtiliyor. Bir yandan tünel ve hendek kamaya hız veren terör örgütü bir yandan da bölgedeki diğer aktörlerle temasa geçerek olası Türkiye harekâtını engellemenin yollarını arıyor.

SURİYE’YE GEÇİYORLAR

ABD’nin sürpriz kararı ile şoke olan PKK, durumu toparlamak için Kandil’den Suriye’ye bir grup terörist gönderdi. Buna göre Kandil Dağı’ndan Irak’ın Süleymaniye kentine inen ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, kara yoluyla Suriye’ye hareket etti. Dün Suriye’ye varan terörist heyet burada daha önce Kamışlıya gelen Sabri Ok’la bir araya geldi. Kandilin görevlendirdiği heyetin Suriye’nin başkenti Şam’a giderek, burada Esad rejimi ile görüşeceği belirtildi.

PKK-REJİM GÖRÜŞÜYOR

Terör örgütü ile rejim görüşmelerini doğrulayan Erbil merkezli Basnews ise dün haber sitesinde “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ile Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon tehditlerinin PKK ile Suriye rejimi arasında yapılacak toplantıların ana gündem maddesi olacağı” bilgisini verdi. Bölgedeki kaynaklar ise Suriye rejiminin PYD/PKK denetimindeki bölgedeki askeri olarak kontrol etme kapasitesinden yoksun olduğunu belirtti. Öte yandan Suriye’den toprak kopararak ayrı bir devlet veya özerk bir bölge oluşturmayı hedefleyen bazı PYD/PKK’lılar da “Türkiye harekât saldırırsa bölgeyi savunmanın Esad rejiminin sorumluluğunda olduğunu” dillendirmeye başladı.

PYD/PKK DEAŞ’I KOZ OLARAK KULLANIYOR

Suriye’nin kuzeyindeki PYD/PKK’lı teröristler, bölgede hala DEAŞ’ın güçlü olduğunu önü sürerek, ABD’nin çekilmesinin DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceğini iddia ederek batının desteğini almayı ve ABD’yi vazgeçirmeyi hedefliyor. Ancak birçok bölgede DEAŞ ile PYD-YPG/PKK’nın anlaştığı ve hapishanelerde tutulan 3 bin DEAŞ’lıyı bırakmayı planlıyorlar.