ABD’nin yerini Kandil alıyor
Türkiye’nin diplomatik zaferiyle ABD, Suriye’den çekilme kararı alırken köşeye sıkışan PYD/PKK, petrol rüşvetiyle Fransa’dan kendilerini korumasını istedi. Kandil ise Fırat’ın doğusuna elebaşlarıyla birlikte çok sayıda terörist sevk etti.
- KEMAL GÜMÜŞ
Suriye’nin kuzeyine ve Fırat Nehri’nin doğusuna kalan bölgelerde terör devleti kurmak isteyenlerin oyununu Türkiye bozdu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile terör koridoruna engel olan ve kantonları birleştirmeyen Türkiye, teröre ağır darbe vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü harekatın sinyalini vermesinin ardından ABD, Suriye’de geri adım attı ve ülkeden çekileceği takvimi açıkladı. Bu karar sonrası, terör örgütü PYD/PKK’da korku başladı. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlemek istediği operasyon öncesi ABD desteğini kaybeden PYD/PKK yönetimi, Washington’un desteği olmadan Türk ordusunu durdurmanın imkânsız olduğunu anlayınca panik halinde yeni senaryolar kurgulamaya başladığı belirtiliyor. Bir yandan tünel ve hendek kamaya hız veren terör örgütü bir yandan da bölgedeki diğer aktörlerle temasa geçerek olası Türkiye harekâtını engellemenin yollarını arıyor.
SURİYE’YE GEÇİYORLAR
ABD’nin sürpriz kararı ile şoke olan PKK, durumu toparlamak için Kandil’den Suriye’ye bir grup terörist gönderdi. Buna göre Kandil Dağı’ndan Irak’ın Süleymaniye kentine inen ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, kara yoluyla Suriye’ye hareket etti. Dün Suriye’ye varan terörist heyet burada daha önce Kamışlıya gelen Sabri Ok’la bir araya geldi. Kandilin görevlendirdiği heyetin Suriye’nin başkenti Şam’a giderek, burada Esad rejimi ile görüşeceği belirtildi.
PKK-REJİM GÖRÜŞÜYOR
Terör örgütü ile rejim görüşmelerini doğrulayan Erbil merkezli Basnews ise dün haber sitesinde “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ile Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon tehditlerinin PKK ile Suriye rejimi arasında yapılacak toplantıların ana gündem maddesi olacağı” bilgisini verdi. Bölgedeki kaynaklar ise Suriye rejiminin PYD/PKK denetimindeki bölgedeki askeri olarak kontrol etme kapasitesinden yoksun olduğunu belirtti. Öte yandan Suriye’den toprak kopararak ayrı bir devlet veya özerk bir bölge oluşturmayı hedefleyen bazı PYD/PKK’lılar da “Türkiye harekât saldırırsa bölgeyi savunmanın Esad rejiminin sorumluluğunda olduğunu” dillendirmeye başladı.
PYD/PKK DEAŞ’I KOZ OLARAK KULLANIYOR
Suriye’nin kuzeyindeki PYD/PKK’lı teröristler, bölgede hala DEAŞ’ın güçlü olduğunu önü sürerek, ABD’nin çekilmesinin DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceğini iddia ederek batının desteğini almayı ve ABD’yi vazgeçirmeyi hedefliyor. Ancak birçok bölgede DEAŞ ile PYD-YPG/PKK’nın anlaştığı ve hapishanelerde tutulan 3 bin DEAŞ’lıyı bırakmayı planlıyorlar.
FRANSA’YA ‘PETROLÜ AL BİZİ KORU’ TEKLİFİ
PYD-YPG/PKK’nIn Fransa’nın kendilerini korumaları için Paris yönetimine de ulaşmaya çalıştığı ve bunun karşılığında Fransa’ya bölgedeki petrolü işletmeyi teklif ettikleri belirtiliyor. PYD/PKK’nın İran ve Rusya ile de temas halinde oldukları biliniyor.
ABD’nin askerlerini çekmesinin ardından YPG/PKK’lılar Türkiye sınırına yakın tünel ve mevzilerden çekilmeye başladı.
ÖSO’NUN ELİ TETİKTE
Teröristlerin boşalttığı mevzilerin hemen karşısında bulunan ÖSO birlikleri elleri tetikte nöbet tutarken, 24 saat boyunca karşı taraftaki hareketliliği anbean gözlüyor. Öte yandan PKK da Münbiç’te dağıttığı bildirilerde, kendilerinin desteklenmemesi durumunda Osmanlı’nın geri geleceği ve halkın katledileceği yönünde, kara propoganda yaptı.
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