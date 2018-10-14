ABD’ye hiçbir zaman inanmayız

Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Bakan Soylu, Mehmetçik ile kahvaltı yaptı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, Gercüş ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek için Batman’a geldiğini söyledi. Terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu ifade eden Soylu, dağlarda, kırsalda terör örgütüne aman vermeyen bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Soylu, “Bu mücadeleyi sizler gerçekleştirirken milletimizin desteği ve duası sizlerle birlikte. PKK terör örgütü tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Allah’a şükürler olsun devletimizle, siyasetimizle, yöneticilerimizle terör örgütünün kökünü kazımaya, bitirmeye yönelik ciddi bir gayret söz konusu” dedi.

Türkiye genelinde sayılarının 750’ye kadar düştüğünü, sınır ötesinde operasyonlar yaptıklarını ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz ve sizin arkadaşlarınız üst bölgeleri kuruyor. Sınırımıza sızmak, ülkemize gelmek isteyenlere aslında öncü bir karşılama yapıyoruz. Avrupa’da ve dünyada desteklendikleri yerlerde de takip ediyoruz. Tabi Amerika aymaz bir şekilde terör örgütlerini destekliyor. PYD, PKK’ya lojistik, mühimmat, tır, bilgi, teknoloji gibi elinden geldiğince yığmaya çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ama bunu da yenmenin, Amerika’nın beraber iş birliği yaptığı PYD ve PKK’ya bu acıyı vermek elbetteki bizim işimizin onurunun daha yükselmesidir. Bunu sağlayacağız, kimseye boyun eğecek değiliz. Burada arkadaşlarımız şehit oldu, güya Amerikan büyükelçiliği bir taziye mesajı yayınladı. Biz buna timsah gözyaşları deriz. Hiçbir şekilde buna inanmayız, samimi ve doğru bulmayız. Bir taraftan füzeleri göndereceksiniz, diğer taraftan anti tankları, mayınları göndereceksiniz, en kapsamlı silahları göndereceksiniz ondan sonra da bir taziye mesajı yayınlayacaksınız. Timsahın gözyaşlarıdır bunlar, inanmayız ve itibar etmeyiz. Arkadaşlar biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Acırsak acınacak duruma düşeriz.”