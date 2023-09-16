ABD'ye kritik ziyaret! Dünya gözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'de olacak.

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

ÜST DÜZEYLİ TEMAS VE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın New York'ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.

EKONOMİ İÇİN ADIMLAR

Başkan Erdoğan, ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 20 Eylül'de sona erecek Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek..