İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • ABD'ye kritik ziyaret! Dünya gözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi
Politika

ABD'ye kritik ziyaret! Dünya gözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yoğun diplomasi trafiği altında dünyanın gözü Erdoğan'a çevrilmiş durumda. BM Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

16 Eylül 2023 Cumartesi 07:46 - Güncelleme:
ABD'ye kritik ziyaret! Dünya gözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi
ABONE OL

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'de olacak.

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

ÜST DÜZEYLİ TEMAS VE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın New York'ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.

EKONOMİ İÇİN ADIMLAR

Başkan Erdoğan, ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 20 Eylül'de sona erecek Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek..

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.