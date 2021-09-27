TRT Haber 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD televizyonu CBS ile yaptığı röportajın yankıları sürüyor.

ABD yönetiminin terör örgütlerine verdiği desteğe bir kez daha tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Margaret Brennan'ın sorularına verdiği cevaplarda da bunu dile getirdi.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEMEMELİ"

Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin, DEAŞ'a karşı mücadelede müttefik olarak gördüğü gruplara tedarik ettiği silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığına yönelik bir kanıt var mı? ABD desteğinden dolayı bu gruplardan size yönelik tehdit var mı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Bunu Sayın Trump döneminde de Trump'ın kendisine de ifade etmiştim. Şu anda da yine aynı şekilde tırlarca silah, mühimmat vesaire bölgeye geliyor. Bunların hepsini biz kendilerine istihbarat örgütümüz vasıtasıyla da ifade ettik, ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde tabii bunu ifade edeceğiz."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BURALARDAN BU TÜR DESTEKLERİ ALMAMALI"

ABD Başkanı Joe Biden ile bu konuda görüşmeler sağladığını ifade eden Erdoğan, "Bunların hepsini biz muhataplarımıza sunduk. Şu anda benim İstihbarat Başkanım aynı şekilde muhatabına bunları sundu, sunuyor. Bundan sonra da bunları sunmaktan çekinmeyiz. Çünkü bazı gerçekler var. Amerika NATO ülkesidir. Biz aynı şekilde NATO ülkesiyiz. NATO'da dayanışma içerisinde olmamız gerekirken, terör örgütleri buralardan bu tür destekleri almamalı. Bunu da söylemek durumundayız" dedi.

Erdoğan, "Her zaman Amerika'daki lider dostlarıma PKK/PYD/YPG terör örgütlerine karşı duruşumuzu anlattım" açıklamasını yaptı.

Peki, bundan sonra neler olacak? "ABD'nin terör örgütlerine verdiği silah ve mühimmat desteği devam edecek mi? Bundan sonraki yol haritası ne olacak" sorusunu Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, TRT Haber'e değerlendirdi.

"HANGİ MÜTTEFİKİN İLİŞKİLERE ZARAR VERDİĞİ DÜNYA KAMUOYUNUN GÖZÜNDEN KAÇMIYORDUR"

Türkiye ve ABD ilişkilerinin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Erhan, masada yer alan en büyük sorunun ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek olduğunu hatırlattı.

Çağrı Erhan sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ABD'ye gitmeden önce orada yaptığı açıklamalarda bir kez daha bu hususların altını çizdi. Terör örgütlerinin başında FETÖ geliyor. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin arkasında yer alan lider kadronun neredeyse tamamı ABD'de misafir edilmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Adalet Bakanlığı aracılığıyla suç dosyaları ABD makamlarına iletildi. Ancak bugüne kadar herhangi olumlu bir gelişme olmadı. FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik herhangi bir adım atmadı ABD yönetimi. İkinci olarak PKK/YPG terör örgütü geliyor. ABD, Obama döneminde, Trump döneminde ve bugün Biden yönetiminde binlerce tır dolusu mühimmat ve silahı terör örgütüne vermekle kalmıyor, terör örgütünün ele başlarını general gibi anacak kadar bir anlamda terör örgütünün yanında yer alıyor. Bu örgütlerin saldırdığı, sınırlarını ihlal ettiği, hain eylemlerde bulunduğu kim diye bakarsanız Türkiye. Türkiye ve ABD, NATO çatısı altında ittifak ilişkisi yürütüyor. Kabil başta olmak üzere Türkiye'den yardım isteyeceksiniz ama bir yandan da Türkiye'nin bekasına kast eden FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine destek olmayı devam ettireceksiniz. Cumhurbaşkanımız bunun bir arada olamayacağını ifade ediyor. ABD Başkanı Biden ve Kongre'de Türkiye'de karşıtlığıyla bilinen bazı kişilerin S-400 ve F-35 konusunu gündeme getirerek Türkiye'nin ittifaka uygun olmayan davranışlar içerisinde olduğunu dile getiriyorlar. PKK ve FETÖ'ye destek ortadayken hangi müttefikin ilişkilere zarar verdiği dünya kamuoyunun gözünden kaçmıyordur."