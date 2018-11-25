ABD’ye rahatsızlığımızı tekrar tekrar söyledik
Bakan Akar, “Gözlem noktalarıyla ile ilgili ABD’li muhataplarımıza rahatsızlığımızı ifade ettik. Bu uygulama bölgede durumu çok karmaşık hale getirecek” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla askeri öğretmenleri Bakanlıkta kabul etti. Geleceğin sağlam temeller üzerine inşasında en önemli unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Akar, eğitim sisteminin en temel öğelerinden birinin de öğretmenler olduğunu söyledi. Akar, yarınların teminatı genç nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan,çağının gerektirdiği niteliklere sahip, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.
GÜNDEME GETİRDİM
Akar, kabulün ardından ABD tarafından Suriye sınırında oluşturulması planlanan gözlem noktalarına ilişkin sorusu üzerine, konunun Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu için gittiği Kanada’da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini belirtti. Bakan Akar, şunları kaydetti: “ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, ‘ABD askerleri bir şekilde terörist YPG’lileri koruyor, onları perdeliyor’ şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik. Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik.Bu tür uygulamalar bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getirecek.”
Rus mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat’taki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları, Soçi’de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi. Sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiği görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat’ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi. Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile geçen salı günü Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.
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