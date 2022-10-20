ABD'ye uçakların biri iniyor, biri kalkıyor: 6'lı masadan ‘icazet' turları

2023 seçimlerine geri sayım başladı. Muhalefette aday belirsizliği sürerken, dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'den ABD'ye uçakların biri iniyor, biri kalkıyor. O uçaklar muhalif siyasetçileri taşıyor. Önce CHP Lideri Kılıçdarıoğlu, ardından iyi parti heyeti ABD'deydi. Bu manidar ziyaretler İP'e göre "tesadüf". Ancak yaşananları çok farklı yorumlayanlar da var.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023'e giden süreçte icazeti başka mahfillerde değil aziz milletin tertemiz iradesinde arayacağız" dedi.

Bu sözler iktidarı uzaklarda arayan siyasetçilereydi. Yüzünü millete değil, farklı güç odaklarına çevirenlere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi, ama kimleri kastettiği biliniyor. İtiraflar yapıldı.

Tüm sırlar faş edildi. O skandal itirafların sahibi CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı... Ne demişti Lütfü Savaş, hatırlayalım, "Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı sadece birikimle olmuyor. Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği birini yapacaklar."

Geçen süre zarfında masalar kuruldu, masalar dağıldı. 2'li, 6'lı toplantılar yapıldı, muhalefette "aday kim olacak" kavgası kızıştı.

Nihayetinde gözler son sözü kimin söyleyeceğine çevrildi peki, kimde, neredeydi düğümü çözecek irade? Muhalefetin gözü bu noktada millete değil okyanus ötesine çevrildi.

6'lı masada aday krizinin tırmandığı bir süreçte zamanlaması manidar seyahatler gerçekleşti. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. Ardından İP heyeti aynı rotayı izledi.

Bu ilginç zamanlama izaha muhtaçtı. Kamuoyuna açıklama yapma görevi İP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'a düştü. Erozan İP heyetinde yer alan isimlerden de biriydi. bu durumu "tesadüf" olarak tanımladı.

Erozan neden ABD'ye gittiklerini de açıklamaya çalıştı. sosyal medyada peş peşe mesajlar paylaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Görüşülen başlıklar; Suriye ve Irak'tı... Ancak mesajlarında, bunu hangi yetkiye dayanarak yaptıklarına dair bir detay yoktu.

Zamanlaması manidar bu ziyaretlere en çarpıcı eleştiri ise 24 ekranlarında geldi.

hacı Bektaş Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı PROF. DR. Zakir Avşar iki partiye de tepkiliydi. Seçim yaklaşırken ABD'ye inip kalkan uçakların gereğini şöyle özetledi.

"Olaylar yaklaşımları bu milletin zaviyesinden değil ABD'lilerin duymak istedikleri şekilde gerçekleştiği için Amerikalıların duymak istediği şeyler çerçevesinde gerçekleştiği için Amerikalılarla konuştukları şeyler şu, 'bu ülkede iktidara gelirsek sizin dediklerininiz yapacağız.' Bunu zaten buradayken de söylüyorlar.

Ukrayna'dan yana olalım, tarafsızlık zemininden ayrılıp, hava savunma sistemiklerini iade edelim demekte Akkuyu'yu kapatalım demekte... Sonuç itibariyle bu kapıya gider başka yere gitmez."

İcazet meselesine gelince. Siyaset Bilimci PROF. DR. Yaşar Hacısalihoğlu bu noktada ayrı bir parantez açtı. 2023 seçimlerinin bir hizmet yarışı olmaktan nasıl çıkarıldığını anlattı.

Hacısalihoğlu, "Bugün gelinen süreçte böyle bir mücadelenin seçimlere ilişkin bir hizmet yarışlına dönerek bir seçim süreci yaşanmasının da önüne geçiyor. Biz seçmen olarak hizmet yarışlarında tercih yapmalıydık ama önüne geçiyor tam bağımsızlık mücadelesi memleket mücadelesi Türkiye'nin mücadelesi..."

Star Gazetesi