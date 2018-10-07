 Acı her yıl daha da derinleşiyor

6 -7 Ekim 2014’te 35 kentte şiddet olaylarını başlatan teröristlerin Diyarbakır’da işkenceyle katlettiği gençlerin aileleri, yaşadıkları acıların her yıl dönümünde daha da derinleştiğini belirterek onların kabirlerini ziyaret ederek teselli bulduklarını söyledi. Vahşice katledilen gençlerden Hasan Gökguz’un babası Mehmet Gökguz, oğlunun çok yardımsever biri olduğunu belirterek, oğlundan geriye kalan fotoğraflarıyla hasret giderdiklerini, torunlarının ise baba hasretiyle büyüdüklerini söyledi.

YOKLUĞUNA DAYANAMIYORUM

Torunu Furkan’ın bu yıl okula başladığını dile getiren Gökguz, “Oğlum onu çok seviyordu. Okulda arkadaşları babalarından bahsetmiş ama Furkan ise ‘benim babam yok’ demiş. Torunum okula gidiyor ama boynu bükük” dedi. Böyle bir acıyı başkalarının yaşamasını istemediğini anlatan Gökguz, oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını aktardı. “Biz artık Hasan gibi bir evladı bulamayız. Ölene kadar Hasan Hasan diyeceğiz. Çok şükür ki fakirlere yardım ederken öldürüldü. Bu da bize teselli veriyor, gurur duyuyoruz. Yokluğuna dayanamıyorum, her gün mezarlığa gidiyorum, mezarını suluyorum, sanki Hasan ile sohbet ediyormuş gibi oluyorum” diyen Gökguz, her geçen yıl acılarının daha da derinleştiğini, mezarını ziyaret ederek teselli bulmaya çalıştığını anlattı.

FETÖ İLE HDP AYNI YERDEN EMİR ALDILAR

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kürtlere darbe yapmaya çalıştığını aktaran Gökguz, şöyle konuştu: “O gün de Selahattin Demirtaş Kürtlere bir darbe yaptı. ‘Belki başarırım’ diye ama nasıl ki 15 Temmuz başarılı olmadıysa 6-7 Ekim olayları da başarılı olmadı. Kürtlerin hakkını aramak adı altında dış ülkelere çalışıyordu. FETÖ ABD’de yaşarken darbe yapmaya çalıştı, Demirtaş da ABD’ye gidip geldikten sonra Kürtlere darbe yapmaya çalıştı. İkisi de aynı yerden emir aldı. Ama ne oldu, bizi bitiremediler, başaramadılar.”

Saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er de arkadaşlarının sürekli aklında ve yüreğinin bir köşesinde olacağını dile getirerek acısının ilk günkü gibi taze olduğunu anlattı.