Acı her yıl daha da derinleşiyor
Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş’ın talimatıyla sokağa dökülen bölücü örgüt yandaşlarının kurban eti dağıtırken vahşice katlettiği Diyarbakırlı gençlerin ailelerinin acısı dinmiyor.
6 -7 Ekim 2014’te 35 kentte şiddet olaylarını başlatan teröristlerin Diyarbakır’da işkenceyle katlettiği gençlerin aileleri, yaşadıkları acıların her yıl dönümünde daha da derinleştiğini belirterek onların kabirlerini ziyaret ederek teselli bulduklarını söyledi. Vahşice katledilen gençlerden Hasan Gökguz’un babası Mehmet Gökguz, oğlunun çok yardımsever biri olduğunu belirterek, oğlundan geriye kalan fotoğraflarıyla hasret giderdiklerini, torunlarının ise baba hasretiyle büyüdüklerini söyledi.
YOKLUĞUNA DAYANAMIYORUM
Torunu Furkan’ın bu yıl okula başladığını dile getiren Gökguz, “Oğlum onu çok seviyordu. Okulda arkadaşları babalarından bahsetmiş ama Furkan ise ‘benim babam yok’ demiş. Torunum okula gidiyor ama boynu bükük” dedi. Böyle bir acıyı başkalarının yaşamasını istemediğini anlatan Gökguz, oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını aktardı. “Biz artık Hasan gibi bir evladı bulamayız. Ölene kadar Hasan Hasan diyeceğiz. Çok şükür ki fakirlere yardım ederken öldürüldü. Bu da bize teselli veriyor, gurur duyuyoruz. Yokluğuna dayanamıyorum, her gün mezarlığa gidiyorum, mezarını suluyorum, sanki Hasan ile sohbet ediyormuş gibi oluyorum” diyen Gökguz, her geçen yıl acılarının daha da derinleştiğini, mezarını ziyaret ederek teselli bulmaya çalıştığını anlattı.
FETÖ İLE HDP AYNI YERDEN EMİR ALDILAR
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kürtlere darbe yapmaya çalıştığını aktaran Gökguz, şöyle konuştu: “O gün de Selahattin Demirtaş Kürtlere bir darbe yaptı. ‘Belki başarırım’ diye ama nasıl ki 15 Temmuz başarılı olmadıysa 6-7 Ekim olayları da başarılı olmadı. Kürtlerin hakkını aramak adı altında dış ülkelere çalışıyordu. FETÖ ABD’de yaşarken darbe yapmaya çalıştı, Demirtaş da ABD’ye gidip geldikten sonra Kürtlere darbe yapmaya çalıştı. İkisi de aynı yerden emir aldı. Ama ne oldu, bizi bitiremediler, başaramadılar.”
Saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er de arkadaşlarının sürekli aklında ve yüreğinin bir köşesinde olacağını dile getirerek acısının ilk günkü gibi taze olduğunu anlattı.
Müslüman Kürtlere, darbe girişimi yapıldı
Cumali Güneş’in ağabeyi Ali Yaşar Güneş 6-7 Ekim olaylarının planlı ve projeli yapıldığını, Müslüman Kürt halkına yapılan bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Güneş, “Acımız sürekli tazeleniyor. O gün yaşananları hafızalardan silmek mümkün değil” dedi. Kardeşinin yardım etmeyi seven bir insan olduğunu anlatan Güneş “O gün yaralananların yardımına koştuğu için, bu alçaklıkla şehit oldu” diye konuştu. Güneş, şöyle konuştu: “PKK-HDP Kürt halkının en büyük düşmanı. Kendilerinden olmayan herkesi yok etmek istiyorlar. Karşılarında dimdik duracağız. Ne Yasinler ne Hasanlar ne Riyadlar bitmez.”
Rahmetli Riyad, kimseyi incitmezdi, sevilirdi
Riyad Güneş’in kardeşi Hüseyin Güneş ağabeyinin çevresindeki insanlar tarafından çok sevildiğini, kimseyi incitmediğini söyledi. Güneş, ağabeyinin elinden geldiğince fakir ve muhtaç insanlara yardım etmeye çalıştığını anımsattı. Güneş, “Şehit Hasan Gökguz ile sürekli beraberdi. Muhtaç insanların yardımına koşuyorlardı. Unutamıyorum onu, acısı halen içimde” diye konuştu. Çocuklarının babalarını özlediğini, sürekli nerede olduğunu sorduklarını aktaran Güneş, aradan geçen 4 yıla rağmen acılarının aynı olduğunu kaydetti. Güneş, şöyle dedi:”Bu vahşet basit bir şey değil, bu neyin kinidir? Size ne yaptık da bize bunları reva gördünüz? Öldürdün tamam eyvallah, parçalamak, arabayla üzerinden geçmek ne demek?”
Ben oğlumun selamını özledim
Ahmet Dakak’ın babası Öztekin Dakak 4 yıl boyunca acılarının hiçbir zaman dinmediğini, her gün oğlunu andıklarını dile getirdi. “Oğlum eve geldiği vakit Allah’ın selamını verirdi. Ben onun o selamını özledim. Onu rahmetle anıyoruz, hiçbir zaman unutmayacağız” diyen Dakak, oğlunun fotoğrafları ile avunmaya çalıştığını bildirdi. Dakak, şunları söyledi: “Benim çocuğum içki içmiyordu kumar oynamıyordu fakirlere yardımcı oluyordu. Bundan daha büyük bir şeref var mıdır? Oğlumun tamir çantası vardı, evde iş oldu mu hemen yapardı. Ondan geriye tamir çantası kaldı. Ona bakıp ‘şehit böyle yapardı, böyle kullanırdı’ diyoruz. Unutulacak gibi değil. Allah kimseye evlat acısı vermesin.”
Anne Zerife Dakak oğlunun anılarının canlı olduğunu belirterek, “Şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti ama uzun yıllar geçse de bu acı asla unutulmuyor. 2014’teki acımız nasılsa bugün de aynıdır. Gözüm hep onu arıyor. Oğlumu artık geri getiremem ama sonuna kadar onun gittiği yolun arkasındayım. Allah hakkımızı HDP’ye, Selahattin Demirtaş’a bırakmasın” ifadelerini kullandı.
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