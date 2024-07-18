İSTANBUL 36°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0757
  • EURO
    36,1594
  • ALTIN
    2595.15
  • BIST100
    11139.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Açık çağrıda bulundular: Türkiye bölgemizde askeri üs kursun
Politika

Açık çağrıda bulundular: Türkiye bölgemizde askeri üs kursun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Kıbrıs'ta hava ve deniz üssü kurma vaktinin geldiğini belirtti.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 22:05 - Güncelleme:
Açık çağrıda bulundular: Türkiye bölgemizde askeri üs kursun
ABONE OL

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs'ta yarım asrı aşan toplumlar arası görüşmelerin, Temmuz 2017'de Rumların Crans Montana'da masayı devirmesi ile son bulduğunu anımsatarak bundan sonra Türk tarafının 2 devletli çözüm modeline geçtiğini kaydetti.

Arıklı, Güney Kıbrıs'ın bir taraftan müzakerelerin yeniden Crans Montana'da kalınan yerden başlamasını isterken, diğer taraftan da hem silahlanmaya, hem de birçok devletle savunma işbirliği anlaşması yaparak bazılarına topraklarında hava, kara ve deniz üssü verdiğini aktararak şunları dile getirdi:

"Güney Kıbrıs'ın en son yaptığı hamle ise Larnaka kıyılarında Mari Bölgesi'nde bir deniz üssü kurma hamlesidir. Yunanistan'la inşa edilecek bu deniz üssü için ABD ve AB ile de anlaşıldığı açıklanmış ve bu iddia yalanlanmamıştır. Bu noktadan sonra artık KKTC'de Türkiye ile anlaşılarak bir deniz üssü kurma vakti gelmiştir."

Arıklı açıklamasında hava ve deniz üssü için Türkiye ile KKTC'nin anlaşması gerektiğini vurgulayarak, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde bu konunun ele alınması ve sonuçlanmasının en büyük temennileri olduğunu bildirdi.

  • Erhan Arıklı
  • kktc
  • kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.