'Açık ve gizli ambargolar bizi asla durduramaz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium’da Ankara’nın Enleri Ödül Töreni’ne katıldı, sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

OYUNU BOZACAĞIZ: Türkiye´yi başka türlü durduramayacağını görenler, hedeflerimize ulaşma inancımıza saldırıyorlar. Faizi ve enflasyonu tetikleyen kur operasyonlarının gerisindeki en büyük amaç budur. İlgili ilgisiz her gelişmeyi bahane ederek, döviz kurunu harekete geçirenler, istikrar ve güven iklimimizi zedeleyerek milletimizi atalete sürükleme peşindeler. Bu oyunu bozmakta kararlıyız. Türkiye´nin imkanları tüm bunların üstesinden gelmeye yetecek düzeydedir. Kendimize güvendiğimiz takdirde, hiçbir yaptırım ve bununla ilgili tehditler, hiçbir ek vergi uygulaması, hiçbir açık-gizli ambargo bizi durduramaz.

İSTANBUL SEÇİMİ: Farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Seçimin ertesi günü netleşen gayriresmi sonuçlar, Cumhur İttifakı olarak, 39 ilçeden 25’ini almamıza rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ilk etapta 28 bin civarında bir oyla kaybettiğimizi ilan etmişlerdi. Fakat yapılan itirazlarla bu rakam, önce 25’ine ardından 21 bine en son da 13 bin küsurata kadar geriledi. Şimdi bütün bunlar, burada bir şaibenin olup olmadığı ortaya koymuyor mu?

OYLAR ÇALINDI: Seçim sürecini takip ederken, alenen “çalınmış olan oylar”, usulsüzlükler, yolsuzluklar ve hukuksuzluklar da tespit ettik. Sonuçta YSK değerlendirmesini yaptı ve 23 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar verdi. Yapılan iş, tespit edilen yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir. Sandık kurullarında iki memur olması gerekirken, memur yerine bankaların işçileri oralara bu şekilde verilirse bunlar da ispatlanırsa, belirlenirse beklenen karar nedir?

USULSÜZLÜKLER: Seçimin yenilenmesi kararına gerekçe teşkil eden konulardan biri sandık kurulu memur üyeleriyle ilgili usulsüzlükler, diğeri de oy sayım ve döküm cetvelleriyle ilgili eksikliklerdir. Sandık kurulu üyeleriyle ilgili hukuka aykırı işlemleri yapan ilçe seçim kurulu sorumluları için Yüksek Seçim Kurulu suç duyurusunda bulunmuştur, biz de bulunacağız. Zira bu usulsüzlükleri yapanların yanına bu kar kalmayacaktır. Şayet 24 Haziran seçimlerinde aynı tespitleri yapmış olsaydık orada da itirazlarımı gerçekleştirir, hukuki haklarımızı kullanırdık. Bu konuyla ilgili usulsüzlükler, Büyükşehir Başkanlığı seçimiyle ilgili araştırmalarımız sırasında tespit ettiğimiz için itirazlarımızı şimdi yaptık.

SON SABIKA: CHP’nin tarihinin, sandık yolsuzluğu ve hırsızlığıyla dolu olduğunu herkes biliyor. CHP’nin 1946 seçimlerinde uyguladığı, buraya dikkat edelim, özellikle gençler burayı bilmeyebilir, ‘açık oy, gizli tasnif seçimi’, demokrasi tarihimizin yüz karasıdır. Bu, CHP’nin anlayışıdır. Bunları, bu millet yaşadı. Bunlar gibi daha çok örnek bulunuyor. 31 Mart seçimleri, CHP yönetiminin sandıktaki son sabıkasıdır.

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