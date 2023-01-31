Açıklanan metin sonrası CHP'den HDP itirafı: 15 tane madde saymıştım

Altılı Masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna açıkladı. Söz konusu metinde bulunan bazı maddeler ise tehlikeli alanlara giriyordu. Metin her ne kadar 6 partinin bildirisi gibi görülse de HDP'nin mutabakat metnine etkisinin ne olduğu da merak konusuydu.

Mutabakat metni ile ilgili Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, bazı maddelerin HDP için koyulduğu itirafında bulundu.

Taşkın, "Burada ben netameli bir konuya gireceğim" ifadeleriyle kamuoyuna Altılı Masa'da gösterilmeyen HDP için mutabakata koyduğu maddeleri açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın HDP itirafı şöyle:

Bazıları diyor ki; Metinde Kürt yok HDP yok. Herkes spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Bakın! Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi. Ben bir ara bizim 85 tane olan anayasa maddesinde, Kürt meselesiyle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak 15 tane madde saymıştım.

CHP'DEN, HDP İTİRAFI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, bazı maddelerin Ortak Mutabakat Metni'ne açıkça HDP için eklendiğini itiraf etti. pic.twitter.com/rzWU2BkD8v — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 30, 2023

ALTILI MASADAN HDP'YE GÜVENCE

Altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'de unutulmadı. Her fırsatta HDP ile ortak değiliz diyen ancak kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak içinde olan 6'lı masanın bu kararıyla birlikte terör iltisaklı ve terör örgütü PKK ile işbirliği yaptığı ortaya çıkan belediyelerdeki kayyum uygulamasına da son verilecek.

2010 YILINDA REDDEDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin parti kapatmayı zorlaştıran 8. maddesi 327 kabul oyuyla reddedilmişti.

Aynı madde 1. turda 72 ret oyuna karşı 337 oyla kabul edilmişti. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin paketten ayrılmasını önerdiği maddelerden biri olan 8. madde 327 kabul oyunda kalarak reddedilmişti.

HDP'YE ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN O GÜN REDDETTİKLERİ MADDEDE BUGÜN ANLAŞTILAR

Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesinin yeterli oyu alamayarak reddedilmesi CHP'li vekiller tarafından sevinçle karşılanmıştı. Söz konusu parti kapatmayı zorlaştıran maddeyi o gün oy birliğiyle reddeden CHP'nin bugün HDP'ye şirin gözükmek amacıyla tekrar gündemine alması ve Altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde bu konuya yer vermesi büyük tepki çekti.

8. MADDE NELERİ İÇERİYOR

Muhalefet partilerinin en sert eleştiri getirdiği Anayasa'nın 69. Maddesiyle Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılacaktı.

MADDE (8): Anayasa'nın, "Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar" başlıklı 69. maddesi değiştiriliyor. Buna göre, siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından yapılacak. Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebi üzerine, TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin 5'er üye ile temsil edildiği komisyonun üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanacak. Komisyona TBMM Başkanı Başkanlık edecek ancak, oy kullanamayacak. Komisyonun kararları, yargı denetimi dışında olacak. İzin talebinin Meclis'e ulaşmasından itibaren 30 gün içinde komisyon oluşturulacak ve komisyon kararını izin talebinin Meclise ulaşmasından itibaren en geç 60 gün içinde verecek. Meclisteki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamayacak, karar alınamayacak.

Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda, kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilecek. Devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olacak ve tek başına dava konusu yapılamayacak. Anayasa Mahkemesinde görülen parti kapatma davasında TBMM çalışmalarındaki oy ve sözler, ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemleri partinin odak olup olmadığının tespitinde gözetilemeyecek. Partinin kapatılması durumunda kapatmaya beyan ve faaliyetleriyle neden olan üyeler için daha önce 5 yıl olan siyasi yasak süresi 3 yıla indirilecek. Siyasi partiler ile ilgili "temelli kapatma" değil, "kapatma" kararı verilecek. Kapatmanın önündeki "temelli" sözcükleri kaldırılacak. Temelli kapatılan bir partinin başka adla kurulamayacağına dair hüküm de Anayasa'dan çıkarılacak.