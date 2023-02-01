Açıklanan mutabakat metni sonrası Halk TV'de 'HDP' itirafı: Partiler temas kurmuş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere kısa bir süre kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de 'gizli' ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

11 kez bir araya gelen Millet İttfakı bileşenleri, geçtiğimiz hafta 9 saat süren son toplantının ardından da herhangi bir ismi kamuoyunun öne getiremedi.

FETÖ'YE PKK'YA SELAM DURDULAR

Masa günlerdir işaret ettiği 30 Ocak tarihinde, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDP'yi FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı.

Metinde "Kayyum uygulamalarına son vereceğiz" denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkıldı.

HALK TV'DE 'HDP' İTİRAFI

CHP tarafından fonlanan Halk TV söz konusu metni değerlendiren CHP yandaşı Birgün'ün Yayın Kurulu Koordinatörü Yaşar Aydın, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

6'lı masada İYİ Parti hariç diğer 5 partinin HDP ile yakın temas kurduğunu söyleyen Aydın, HDP'nin hassasiyetlerinin metne dahil edildiğini ifade etti.

Aydın konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

HDP'den aldığımız bilgilere göre, zaman zaman temas etme durumları olmuş. İYİ Parti ile görüşme yapılmadı ama herhalde böyle ayarlandı. Herkesin hassasiyeti üzerine değerlendirmeler yapıldı.