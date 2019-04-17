Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 26. yılında Anıtmezar’da düzenlenen programla anıldı. Topkapı’daki Anıtmezar’da gerçekleştirilen törene, Özal’ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal’ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

DAYANMAYA ÇALIŞIYORUZ

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Semra Özal, “Acısı her gün daha da büyüyor. Dayanmaya çalışıyoruz bu büyük acıya. Çok zor” dedi. Ahmet Özal ise “Allah Türkiye’ye sıkıntı vermesin onun en büyük duası bu olurdu” diyerek, “Gerçekten sanki dünmüş gibi hem biz özlüyoruz hem Türkiye özlüyor. Benim babamdı ama bana göre Türkiye’nin de babasıydı. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

ASLA UNUTULMAYACAK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise Özal için şunları söyledi: “Turgut Özal sadece bir lider, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye’yi dünyaya açan, Türkiye’de ekonomide siyasette ve Türk insanının tüm dünyada öz güven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır. Hayatı boyunca kendisini ülkemize hizmete adamış, hem bürokraside, hem siyasette unutulmaz hizmetleri Türkiye’ye kazandırmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanını nur etsin. Türk millet Turgut Özal’ı asla unutmayacak.”