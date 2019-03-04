Adalar’a ücretsiz ulaşım müjdesi

Şile’deki Yeryüzü Pazarı’nı örnek gösterip, ilçeyi İstanbul’un organik tarım merkezi haline getireceklerini belirterek “İstanbul’un organik ürünlerini niye binlerce kilometre öteden getirelim? Burnumuzun dibinde Şile’de bunu pekala yapabiliriz. Buradan yetişecek ürünler, Şile’den Anadolu gıda üssünden İstanbullulara iletilecek. Seçim çalışmaları kapsamında Şile’den sonra Adalar’a geçen Binali Yıldırım, burada da vatandaşlarla buluştu. Ulaşımla ilgili Adalılara müjde veren Yıldırım “Görüyorum ki bugünlerde yine seferlerde aksamalar varmış. Bunların hepsi 1 Nisan’dan itibaren sona erecek, adanın trafik problemi de kökünden çözülecek. İstanbul kartı olan ve İstanbul kartı kullanan, yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.