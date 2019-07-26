29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6269
  • 6,2642
  • 255.351
  • 102891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı reformu genişletilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm paydaşlarla Yargı Reformu'nun genişletilmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüşmesi sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
 
Feyzioğlu ile Yargı Reformu'yla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gül, "Tüm paydaşlarımızla reformun genişletilmesi konusunda hemfikiriz. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışıyla hazırlanan reformu hayata geçirmek temel hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

MSB kritik toplantının görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

ABD ve Rusya parantezinde Türk füze sistemlerinin evrimi

ABD ve Rusya parantezinde Türk füze sistemlerinin evrimi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' operasyonu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' operasyonu

Başkan Erdoğan'ın müjdesi yüzleri güldürdü: Beklentimizin de üzerinde

Başkan Erdoğan'ın müjdesi yüzleri güldürdü: Beklentimizin de üzerinde

O ülke Rus silahlarının geçişine izin vermedi

O ülke Rus silahlarının geçişine izin vermedi

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

KKTC'den sert tepki: Uydurulan bahaneler çöktü

KKTC'den sert tepki: Uydurulan bahaneler çöktü

Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder

Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder
 

POPÜLER HABERLER

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu!

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu!

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tekrar gözden geçirin

ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tekrar gözden geçirin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA