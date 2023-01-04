Adalet Bakanı Bozdağ, mevkidaşı Sheikh Ali ile bir araya geldi

Adalet Bakanlığındaki görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki adli yardımlaşma ve işbirliği konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, Somali'nin terörle mücadele konusundaki tutumu nedeniyle konuk bakana teşekkür etti.

Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Somali'deki faaliyetlerinin sonlandırıldığını belirterek, "Oradaki okullarını Türkiye Maarif Vakfına devrettiler. Bu açıdan da kendilerine terörle mücadelemize verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkür ettim. Bundan sonraki süreçte de FETÖ dahil terörle mücadele konusunda işbirliğimizin, dayanışmamızın güçlenerek devam edeceğini kendilerine ifade ettik." dedi.

Somali ile Türkiye arasında hukuk ve adalet konusunda yeni anlaşmalar imzalanacağını bildiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları aktardı:

"İnşallah bundan sonraki süreçlerde işbirliğimizi geliştireceğiz ve dayanışmamızı daha güçlü hale getireceğiz. Türkiye'nin tecrübesi ve birikiminden Somali'nin adalet ve yargı hizmetlerinin üst düzeyde istifadesi için üzerimize düşen ne varsa bunları yerine getireceğimizi Sayın Bakana da ifade ettik. Aramızda adli konularda işbirliği ve yardımlaşmayı düzenleyen ahdi temeli de gerçekleştirmek ve onu da hukuk içinde düzenleme konusunda çalışmalarımız son noktaya gelmiş durumda. Önümüzdeki zaman içerisinde iki adalet bakanı olarak bu anlaşmaları imzalayarak ülkelerimiz arasında adli işbirliğini, standardını ve hukuki temelini de güçlü bir hale getirmiş olacağız."

Bozdağ, Somali'ye hakim-savcı eğitimi konusunda da destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"ORTAK MİRASIMIZIN ÖNEMİNDEN BAHSETTİK"

Somali Adalet ve Anayasa Bakanı Ali de ceza infaz kurumlarını gezdiklerini ve infaz sistemiyle ilgili bilgi aldıklarını belirtti.

Yargı alanındaki bilişim sistemleri hakkında bilgi edindiklerini anlatan Ali, "İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin öneminden ve ortak mirasımızın öneminden bahsettik ve bunları özellikle adalet alanında nasıl geliştiririz diye konuştuk. Türkiye'nin, Somali'ye desteğinden bahsettik. Özellikle güvenlik alanında Türkiye'nin verdiği destekten bahsettik ve Sayın Erdoğan'ın 2011 senesinde Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretten de bahsetme fırsatımız oldu. Bu ziyaretin bütün dünyanın gözünü nasıl açtığını gösterdik, konuştuk ve bundan dolayı da sonsuz müteşekkir olduğumuzu belirttik." diye konuştu.

